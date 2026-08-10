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原民博物館改址高雄拖10年 朱惕之嘆：若沒改現在已完成

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員楊春妹今天在議會質詢原住民族博物館議題。記者葉德正／攝影
新北市議員楊春妹今天在議會質詢原住民族博物館議題。記者葉德正／攝影

原本落腳新北的原住民博物館因為政黨輪替改到高雄，近期成為新北市藍綠參選人交鋒話題。新北市議員楊春妹今天在議會質詢，詢問市府態度，新北市副市長朱惕之直言「非常遺憾」，如果計劃沒有變更「現在已經完成了」。

楊春妹說表示，當年新北市原本規畫提供新北市美術館旁約3.3公頃土地，相關計畫經專家學者審議及中央核定，與新北市美術館共同打造文化廊道。

楊春妹說，新北市無償撥用土地，中央不需額外負擔土地取得成本，最後卻將博物館改至高雄，十年過去，高雄歷經土地取得等繁瑣程序，直到最近才動工，讓新北市民難以理解。

朱惕之表示，當初國家原住民族博物館規畫在鶯歌，與一旁新北市立美術館、鶯歌陶瓷博物館與三峽客家文化園區等文化設施串聯起文化廊帶，如今三鶯線通車，發展已相當成熟。

朱惕之指出，原住民族博物館計畫在民國105年核定後，後續卻出現變更，至於為何改變，他坦言「不曉得原因」，如果當初沒有變更計畫「現在已經完成了」。

朱惕之也說，期盼未來各界能夠一棒接一棒，持續推動三鶯地區文化建設，一起努力。

高雄 博物館 原住民 政黨輪替

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