駐日內瓦處長惡行惡狀遭爆料…民進黨團：行徑荒唐 若屬實要砍頭的！

我國駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長李冠德遭爆涉嫌濫用公帑、報假帳、職場霸凌等，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天批此案行徑「荒唐」，認為如果爆料屬實，真有這麼多惡行惡狀，「這怎麼還叫外交官？這個都要砍頭了！」

我駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處長李冠德近日遭爆長期對下屬言語霸凌、情緒失控咆哮，且多次違規駕駛，還酒駕，其妻更仰賴「處長夫人」的頭銜擅自進入辦事處，於辦事處同仁的辦公室翻找資料，甚至欺凌職務宿舍清潔人員。

爆料內容更指出，李冠德慣以羞辱性言語對待同仁，口頭禪包括無理飆罵「我說了算，你閉嘴」、「我是處長，我說了算」；對公文形式更有「近乎瘋狂的偏執」，常為一個分號或字體粗細要求同仁更正重發。

爆料也指出，李冠德在去年世界衛生大會（WHA）會議期間，因執意請立委視導團吃米其林大餐，讓3位立委錯過班機，重訂機票額外支出逾10萬元公帑。

外交部說明，本案檢舉內容涉及職場霸凌部分，外交部業已受理，並已組成以外部委員為主之專案調查小組，正式啟動調查程序；其他檢舉事項部分，將由各相關單位查證依法辦理。

民進黨團今天舉行輿情回應記者會，面對媒體提問，莊瑞雄批評爆料中的李冠德行徑荒唐，指駐外人員對於任何國家來說都是素質最高的公務人員，其任務應該是要讓台灣被國外看見，並與外國建立深厚的友誼，如果公務人員真有這樣的行徑，是否能夠做好外交工作，也質疑接待立委是否一定要宴請米其林餐廳。

莊瑞雄說，他支持外交部對此徹查，給國人一個明確的交代，如果真如媒體所寫，有那麼多的惡行惡狀，怎麼還是外交官？「這個都要砍頭了」！莊瑞雄表示，重點是整個事情要調查清楚，要毋枉毋縱，民進黨團支持外交部嚴查。