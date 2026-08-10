聽新聞
0:00 / 0:00

駐日內瓦處長惡行惡狀遭爆料…民進黨團：行徑荒唐 若屬實要砍頭的！

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

我國駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長李冠德遭爆涉嫌濫用公帑、報假帳職場霸凌等，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天批此案行徑「荒唐」，認為如果爆料屬實，真有這麼多惡行惡狀，「這怎麼還叫外交官？這個都要砍頭了！」

我駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處長李冠德近日遭爆長期對下屬言語霸凌、情緒失控咆哮，且多次違規駕駛，還酒駕，其妻更仰賴「處長夫人」的頭銜擅自進入辦事處，於辦事處同仁的辦公室翻找資料，甚至欺凌職務宿舍清潔人員。

爆料內容更指出，李冠德慣以羞辱性言語對待同仁，口頭禪包括無理飆罵「我說了算，你閉嘴」、「我是處長，我說了算」；對公文形式更有「近乎瘋狂的偏執」，常為一個分號或字體粗細要求同仁更正重發。

爆料也指出，李冠德在去年世界衛生大會（WHA）會議期間，因執意請立委視導團吃米其林大餐，讓3位立委錯過班機，重訂機票額外支出逾10萬元公帑。

外交部說明，本案檢舉內容涉及職場霸凌部分，外交部業已受理，並已組成以外部委員為主之專案調查小組，正式啟動調查程序；其他檢舉事項部分，將由各相關單位查證依法辦理。

民進黨團今天舉行輿情回應記者會，面對媒體提問，莊瑞雄批評爆料中的李冠德行徑荒唐，指駐外人員對於任何國家來說都是素質最高的公務人員，其任務應該是要讓台灣被國外看見，並與外國建立深厚的友誼，如果公務人員真有這樣的行徑，是否能夠做好外交工作，也質疑接待立委是否一定要宴請米其林餐廳。

莊瑞雄說，他支持外交部對此徹查，給國人一個明確的交代，如果真如媒體所寫，有那麼多的惡行惡狀，怎麼還是外交官？「這個都要砍頭了」！莊瑞雄表示，重點是整個事情要調查清楚，要毋枉毋縱，民進黨團支持外交部嚴查。

日內瓦 民進黨團 假帳 外交官 職場霸凌 外交部

延伸閱讀

影／駐日內瓦處長請米其林害錯過班機浪費百萬？王正旭稱一般簡餐

駐日內瓦處長遭爆霸凌下屬、酒駕等惡行 牛煦庭：不能船過水無痕

質疑遭大陸施壓？全台連聲明抗議長崎原爆典禮矮化台灣

長崎原爆典禮台灣待遇…日本社群發酵！日網質疑「顧忌大陸」籲公開致歉

相關新聞

研究228曾被指「非常撕裂族群」無緣公視董事 陳翠蓮將任國史館長

總統府發言人郭雅慧今天表示，國史館館長陳儀深辭職案業已核准，總統於今天特任陳翠蓮女士為國史館館長，自9月14日生效。

欠台糖逾億 藍委：吳乃仁只願月還5萬元

台糖向前董事長吳乃仁等人追償約一點八億元欠款，八月下旬將進行第二次協商，台糖副總經理蕭基淵昨說，如果吳乃仁還是無法提出讓他們滿意的還款計畫，台糖將再度聲請管收。國民黨立委王鴻薇關切雙方七月協商時，吳乃仁只願每個月還五萬元，導致協商破局是否屬實？蕭基淵表示，協商尚未結束，內容不便公開。

「卡管」大將 陳翠蓮將掌國史館

總統府發言人郭雅慧昨表示，國史館館長陳儀深辭職案已核准，總統特任台灣大學歷史學系特聘教授陳翠蓮為國史館館長，自九月十四日生效。

駐日內瓦處長遭爆濫用公帑、霸凌 外交部：要求處長返國調查

我國駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長李冠德遭爆涉嫌濫用公帑、報假帳、職場霸凌等，外交部指出，目前已啟動相關調查程序，將要求李冠德返國配合相關調查程序來加速釐清案情。

「長崎模式」矮化台灣 李逸洋：若承受將有「骨牌效應」

日本長崎原爆和平紀念典禮，駐日代表李逸洋刻意缺席，抗議席次矮化國格。李逸洋昨表示，他擔憂台灣若默默承受後果是「骨牌效應」，中國將在日本各地逐一破壞台日關係。國民黨立法院黨團表示，推給中共打壓也難掩外交失能，吹破「台日友好」泡泡。

蔣萬安重砲反擊 轟綠「疫苗到毒油都黑箱」

慈濟基金會疫苗採購遭詐騙，引爆朝野政治攻防，綠營近期圍剿台北市長蔣萬安，蔣昨重砲反擊說，從疫苗到最近的毒油案，民進黨政府態度就是硬拗、護航、包庇，整件事情就是黑箱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。