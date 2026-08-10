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綠營稱李逸洋缺席長崎原爆紀念因中共施壓 國民黨團批：難掩外交失能

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立法院黨團。聯合報系資料照
國民黨立法院黨團。聯合報系資料照

日本長崎原爆和平紀念典禮日前舉行，駐日代表李逸洋因不滿席次安排矮化國格缺席。民進黨發言人、立委林楚茵稱「過程中因中共阻撓施壓，導致台灣在國際活動中被排除」。國民黨立法院黨團對此表示，推給中共打壓也難掩外交失能，吹破台日友好泡泡。

林楚茵今天上午表示，台日不能因單一事件被分化，即使台灣仍然因中國打壓阻撓受到影響，但台日情誼不該因中國介入而心生嫌隙， 「因為這些想要挑撥離間的，就在等這個時刻」。

國民黨團指出，李逸洋因長崎市政府將台灣代表座位安排於「使節團區域外」，憤而缺席長崎原爆和平紀念典禮並表達抗議，固然該肯定捍衛國格、跟日方抗議的表現，然而，賴清德政府執政以來「大外宣蓋過真外交」的荒腔走板，更是將台日關係推向尷尬與困境的元兇。

國民黨團表示，賴政府上台後，屢次將嚴肅的外交與國安事務當作個人政治秀場。行政院長卓榮泰日前以高調包機赴日看棒球，事前未妥善與日方維繫默契，被日媒爆出日方官員深感「被背叛」，賴清德總統更是頻頻在台獨界線上試探，讓美國川普總統明確表態反對台灣「搞台獨」。民進黨政府動輒吹噓「台日關係史上最好」、「台美堅若磐石」，但面對國際政治的殘酷現實，外交手段卻粗糙無比、屢屢踩線，導致美日兩國在關鍵議題上相繼與台灣保持距離。

國民黨團表示，從美方對台獨議題的嚴格戒備、日本政界對賴政府不切實際期待的冷處理，再到如今長崎市政府屈從壓力矮化台灣待遇，這無一不戳破了民進黨一手打造的外交美好泡泡。民進黨政府將國際外交矮化為「公務包機看棒球」的輕率舉動，不僅未能實質提升台灣的國際地位，反而耗損了台日兩國長期累積的信任基礎。

國民黨團強調，兩岸關係凍結陷入冰點，台美關係屢傳疑慮，如今連民進黨最引以為傲的台日關係都出現倒退與挫折。民進黨政府若一再只會把責任推給境外勢力，卻無視自己外交策略的失能與輕率，最終遭到國際社會孤立與國格受損的，依然是全體台灣人民。

國民黨團要求賴政府，即刻檢討對外策略，停止內銷式的外交大外宣，拿出真正務實、有尊嚴的國安外交戰略。

李逸洋 綠營 長崎 台日關係 外交 林楚茵

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