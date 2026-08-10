4藍營新生代絕食抗議後再出招 北檢按鈴申告卓榮泰等官員

4名用絕食行動抗議中央政府漠視食品安全的藍營新生代，今天連袂到北檢按鈴申告，請檢察官調查行政院長卓榮泰等官員，在毒油事件是否涉及圖利特定業者。新北市議員候選人何元楷說，為什麼不敢把真相攤在陽光下？相信人民不會讓這件事情潦草過去。

何元楷和台北市議員楊植斗、台北市議員參選人賴苡任、基隆市議員參選人張家馨，7月19日起在台北絕食靜坐，號召民眾「725上凱道」，抗議政府漠食致癌油事件危害國人健康。

4人今天再次聚集，到台北地檢署檢按鈴申告卓榮泰涉嫌圖利廠商。何元楷質疑中央政府6月30日接獲通報後，為什麼第一時間不公布業者？不全面下架全部問題商品？甚至一開始還訂出「致癌物質20%以下免下架」的標準？

何元楷還質疑這起事件疑點重重，業者為什麼可以不迴避，全程參與攸關自身利益的專家會議？人民吃進肚子裡的是毒油，政府在意的不是人民的健康，卻好像更在意業者下架後的損失。

何元楷說，卓榮泰不願意道歉負責、衛生福利部次長林靜儀用雞排混淆毒油視聽、前副總統陳建仁說多喝水可以排毒？從這些人的發言，相信很多人都會有同樣的疑問，為什麼政府上上下下好像都在護航毒油？

何元楷表示，更荒謬的是到現在連關鍵會議紀錄都說不清楚，如果沒有圖利，為什麼不敢把真相攤在陽光下？卓榮泰現在就是繼續逃避，不想下台負責，但相信人民不會讓這件事情就這樣潦草過去。政府不給真相，就請司法給真相，卓榮泰不下台，我們就用司法讓他下台。

張家馨要求政府公布7月4日專家會議完整錄音及逐字稿，公布與會專家完整姓名與發言內容，不要再以保護個資為由遮遮掩掩。同時應徹查卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛及行政院食安辦公室主任許輔相關法律責任。