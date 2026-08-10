駐日內瓦處長遭爆霸凌下屬、酒駕等惡行 牛煦庭：不能船過水無痕

駐日內瓦辦事處處長李冠德遭爆濫用公帑與職場霸凌，引發爭議。國民黨發言人牛煦庭今天表示，要求外交部立即啟動調查程序，不要意圖「船過水無痕」，若查屬實，必須從嚴處分。

檢舉函臚列從李冠德前年底到任迄今的種種爭議作為逾兩百起，造成數名同仁精神狀況惡化、使用身心科類藥物頻率增加，甚至考慮離職。外交部表示，已受理有關職場霸凌的檢舉內容，並組成專案小組調查。

檢舉函指出，李冠德使用辦公費來支應私人宿舍開銷，宿舍清潔用品、洗車打蠟費和客房寢具都要從辦公費支應；還大量採購禮品，饋贈及款宴國內訪賓，世界衛生大會（ＷＨＡ）期間，花費新台幣13萬元購買巧克力送給國內訪賓，並謊稱部分是送給友邦官員或辦公室待客。

檢舉函更指，李冠德曾以公務為名，要求同仁在假日陪他去看舞台劇及執行非必要接機，以脫口羞辱性語言，例如「怎麼連這個都不會」、「不然我來幫你當承辦人」等，還說「我是處長，說了算」，要求同仁閉嘴。還多次危險駕駛並嚴重超速，不僅曾酒駕，其中某次達刑事追訴門檻，李拖延逾8個月不回覆當地政府司法調查信函，導致駐處同仁兩度接獲外交警察關切。

牛煦庭今回應，日內瓦辦事處相關爆料涉及公帑使用、職場霸凌及管理等問題，國民黨要求外交部立即啟動調查程序，並明確提出調查時間表，「不要意圖船過水無痕」，若查有違法濫權、違反紀律之實，必須從嚴處分。

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