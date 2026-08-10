聽新聞
0:00 / 0:00

駐日代表抗議長崎原爆典禮「矮化台灣」國民黨：處理層級要正確

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人、立委牛煦庭。圖／國民黨提供
國民黨發言人、立委牛煦庭。圖／國民黨提供

日本長崎原爆和平紀念典禮昨天舉行，駐日代表李逸洋就長崎原爆紀念儀式座位安排提出抗議，並刻意缺席。國民黨發言人牛煦庭表示，外交體系人員對遭到矮化的行為站出來表達不平，「我們當然願意肯定」，但處理必須精準、清楚，層級也要正確。

李逸洋昨缺席典禮，以及怒斥長崎市政府配合中國打壓台灣的相關發言，也登上共同社、日經新聞等多家日媒，引發關注。李逸洋表示，在典禮席次的安排上，長崎市政府刻意否定台灣國家地位，完全無視台灣的主權及尊嚴，此為多年來台灣在日本參加各項中央或地方活動，所未曾有過的遭遇。

李逸洋表示，長崎市政府將台灣代表座位安排於使節團區域外，刻意矮化台灣國格與地位，他和兩位公使蔡明耀、周學佑皆未出席，降低層級改由福岡分處長陳銘俊參加。

牛煦庭表示，既然要抗議，就應清楚向國際社會表達我方不應遭到矮化；若無法取得明確說法、說明及彼此諒解，「那不用參加，其實也沒有關係的」。

牛煦庭也說，國際外交「很無情、現實、是會依據時事做調整的」，不應將外交上的短期紅利或表面功夫作為對內宣傳或政治化處理。國防跟外交都是嚴肅的題目，社會應該理性、冷靜判斷國際現實，不要被政治意識形態與宣傳話術所綁架。

長崎 國民黨 牛煦庭 李逸洋 台灣

延伸閱讀

遭日矮化…長崎原爆紀典 李逸洋缺席抗議

長崎原爆和平紀念典禮我國地位遭矮化 李逸洋抗議並拒絕出席

駐日代表李逸洋批原爆典禮矮化台灣 長崎市稱與去年同無降格

質疑遭大陸施壓？全台連聲明抗議長崎原爆典禮矮化台灣

相關新聞

研究228曾被指「非常撕裂族群」無緣公視董事 陳翠蓮將任國史館長

總統府發言人郭雅慧今天表示，國史館館長陳儀深辭職案業已核准，總統於今天特任陳翠蓮女士為國史館館長，自9月14日生效。

欠台糖逾億 藍委：吳乃仁只願月還5萬元

台糖向前董事長吳乃仁等人追償約一點八億元欠款，八月下旬將進行第二次協商，台糖副總經理蕭基淵昨說，如果吳乃仁還是無法提出讓他們滿意的還款計畫，台糖將再度聲請管收。國民黨立委王鴻薇關切雙方七月協商時，吳乃仁只願每個月還五萬元，導致協商破局是否屬實？蕭基淵表示，協商尚未結束，內容不便公開。

「卡管」大將 陳翠蓮將掌國史館

總統府發言人郭雅慧昨表示，國史館館長陳儀深辭職案已核准，總統特任台灣大學歷史學系特聘教授陳翠蓮為國史館館長，自九月十四日生效。

駐日內瓦處長遭爆濫用公帑、霸凌 外交部：要求處長返國調查

我國駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長李冠德遭爆涉嫌濫用公帑、報假帳、職場霸凌等，外交部指出，目前已啟動相關調查程序，將要求李冠德返國配合相關調查程序來加速釐清案情。

「長崎模式」矮化台灣 李逸洋：若承受將有「骨牌效應」

日本長崎原爆和平紀念典禮，駐日代表李逸洋刻意缺席，抗議席次矮化國格。李逸洋昨表示，他擔憂台灣若默默承受後果是「骨牌效應」，中國將在日本各地逐一破壞台日關係。國民黨立法院黨團表示，推給中共打壓也難掩外交失能，吹破「台日友好」泡泡。

蔣萬安重砲反擊 轟綠「疫苗到毒油都黑箱」

慈濟基金會疫苗採購遭詐騙，引爆朝野政治攻防，綠營近期圍剿台北市長蔣萬安，蔣昨重砲反擊說，從疫苗到最近的毒油案，民進黨政府態度就是硬拗、護航、包庇，整件事情就是黑箱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。