駐日代表抗議長崎原爆典禮「矮化台灣」國民黨：處理層級要正確

日本長崎原爆和平紀念典禮昨天舉行，駐日代表李逸洋就長崎原爆紀念儀式座位安排提出抗議，並刻意缺席。國民黨發言人牛煦庭表示，外交體系人員對遭到矮化的行為站出來表達不平，「我們當然願意肯定」，但處理必須精準、清楚，層級也要正確。

李逸洋昨缺席典禮，以及怒斥長崎市政府配合中國打壓台灣的相關發言，也登上共同社、日經新聞等多家日媒，引發關注。李逸洋表示，在典禮席次的安排上，長崎市政府刻意否定台灣國家地位，完全無視台灣的主權及尊嚴，此為多年來台灣在日本參加各項中央或地方活動，所未曾有過的遭遇。

李逸洋表示，長崎市政府將台灣代表座位安排於使節團區域外，刻意矮化台灣國格與地位，他和兩位公使蔡明耀、周學佑皆未出席，降低層級改由福岡分處長陳銘俊參加。

牛煦庭表示，既然要抗議，就應清楚向國際社會表達我方不應遭到矮化；若無法取得明確說法、說明及彼此諒解，「那不用參加，其實也沒有關係的」。

牛煦庭也說，國際外交「很無情、現實、是會依據時事做調整的」，不應將外交上的短期紅利或表面功夫作為對內宣傳或政治化處理。國防跟外交都是嚴肅的題目，社會應該理性、冷靜判斷國際現實，不要被政治意識形態與宣傳話術所綁架。