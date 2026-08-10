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原民立委平地山地各3席難變更 立院公聽會聚焦不修憲調整選制

聯合報／ 記者林銘翰陳柄亦／台北即時報導
立法院修憲委員會今天舉行公聽會，討論平地與山地原住民立委選區劃分。記者林銘翰／攝影
立法院修憲委員會今天舉行公聽會，討論平地與山地原住民立委選區劃分。記者林銘翰／攝影

立法院修憲委員會今天舉行公聽會，討論平地原住民、山地原住民分類，國民黨立委鄭天財、民進黨立委伍麗華各持己見。擔任會議主席的民進黨立委鍾佳濱說，憲法增修條文僅規定各有3名立委，並未限制如何產生6名原住民立委，選制調整不必然受到法條文字限制。

立法院修憲委員會今天舉行第二場公聽會，討論「山地原住民、平地原住民分類是否仍具有憲法上的正當性」、「取消山地、平地分類，原住民六席在憲法中的代表原則」、「山地、平地原住民分類退出憲法後，整體法制應如何銜接」及「修憲條文之文字應如何表述」等四大修憲提綱。

原民會前主委林江義表示，憲法增修條文第4條第1項第2款，主要規範原住民立委的配置跟名額，屬性就是原住民參政的最高位階法案，明定平地原住民及山地原住民各3人，對於下位階的法律具有高度拘束力，希望能夠在修憲過程讓原住民多方代表表達意見。

東海大學日本區域研究中心主任陳永峰則認為，現在應該優先修正降低憲法增修條文第12條規定的修憲門檻，否則公聽會所談的相關內容都無法成真，「即使在邏輯上還有一些可能性，但是修憲的可能性無限接近零。」

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆指出，現行選制存在大族壟斷、小族消音、都會邊緣化及競選成本過高等問題，尤其阿美族、排灣族與泰雅族占原住民人口71.7%，況且當前有近半數原住民移居都是市，就業與住宅需求卻被原鄉利益覆蓋。

劉兆隆說，他主張將現有立委選制更改為「6席雙軌制」，亦即區域原住民3席、全國族群不分區3席，前者包括東部、北部都會、中南部與離島等3選區，後者則是採取政黨比例代表制，導入弱勢族群保障防禦條款。

政治大學民族學系教授兼系主任官大偉也說，我國應該取消山地原住民、平地原住民的分類，這種劃分是將過去的「行政區劃」偷換概念成「人群分類」，進而影響原住民族政治權利的行使，無論是維持複數選區或改為單一選區，未來都可能改變當選人的族群分布比例，因此也勢必會牽涉到選區劃分與相關制度的重新調整。

國民黨立委鄭天財表示，如果將現行憲法增修條文「平地原住民及 山地原住民各3人」修正為「原住民共6人」，恐怕造成憲法法庭判決「不應再區分山原、平原、平埔原住民」等重大風險，立法院必須深深考量，自己還是主張平地原住民、 山地原住民及平埔原住民各3人，平埔原住民人口未達30萬以上者，每10萬人以上應有1人。

民進黨立委伍麗華則說，我國2005年修憲將立委席次改為單一選區，為何至今唯獨讓原住民立委承受全國選區？撇除所有政治考量，原住民就是原住民，至於選區如何劃分，技術上都可以做到，第一步就是取消這樣的分類，「正名尚未成功，希望大家繼續努力。」

立法院修憲委員會召委鍾佳濱表示，憲法增修條文僅規定平地原住民、山地原住民各有3席立委，至於選舉人則是完全不在憲法要求，「當選人如何證明身分，這恐怕是另一個問題」，只要當選者有原住民身分，這樣就符合憲法條文意旨，「所以在沒有修憲之前，如果原住民立委選制要改變，不必然受到憲法增修條文文字限制。」

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