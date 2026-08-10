藍白抹黑陳時中擋疫苗是政治詐騙 民進黨：想拍拍屁股走人？

慈濟基金會疫苗採購遭詐騙案，引發藍綠論戰。民進黨指出，慈濟是受害者，真正該被譴責的是詐騙犯，當年衛福部長陳時中提醒慎防疫苗掮客，卻遭國民黨政治人物惡意抹黑為擋疫苗，除了金錢詐騙，更應追究當年散播錯假訊息、誤導社會的政治詐騙犯。

民進黨南投縣長候選人温世政、立委林楚茵及發言人吳崢上午舉行「防疫跑斷腿 藍白扯後腿」記者會。温會中還原牽線AZ疫苗的經過，他說，台灣能夠順利在中國強力阻撓下取得AZ疫苗，幕後功臣是牛津大學一群挺台教授與衛福部團隊，促成AZ疫苗優先提供台灣。

温世政以自身協助疫苗的經驗強調，所謂政府阻擋民間採購疫苗的說法，完全是欺騙民眾的惡意抹黑。他說，醫界都很清楚，疫情緊急之際，購買疫苗時國外藥廠除了要求採購合約外，還會要求免責條款、EUA，只有國家能出具；遺憾出了委員會後，當時擔任衛環委員會召委的台北市長蔣萬安，刻意將這份協助扭曲成阻擋。

曾任陳時中競選團隊發言人的林楚茵說，她深知疫苗採購須遵守商業協議，政府也須擔保可能發生的醫療糾紛。她提到莊競程在臉書上表示，時任立委的蔣萬安和自己共同擔任立院衛環委員會召委，蔣萬安曾召開祕密會議，對採購限制知情，會後卻持續對外造謠抹黑。

林楚茵指出，政府公文依法保存30年，如今相關資料與人士陸續還原真相，蔣萬安不但不道歉，甚至要求沈伯洋退選，「不只是蔣不聽，更是蔣無賴」；疫苗抵台前防疫團隊全力奔走，真正阻撓採購的是中國，藍白卻不斷製造謠言扯後腿，質疑難道要讓藍白拍拍屁股走人、無須承擔責任嗎？

吳崢指出，蔣萬安當年是衛環委員會召委，曾召開機密會議、清楚台灣疫苗採購面臨的困難，卻為了選台北市長，抹黑政府、攻擊陳時中炒作自身聲量，還喊出「相信慈濟還是相信民進黨」製造對立。事後多項事證也證明，疫苗採購仍須透過政府作為對口，當年指控「政府擋疫苗」的司法濫訴也皆以不起訴偵結。

吳崢表示，慈濟遭疫苗掮客詐騙，真正該被譴責的是加害者詐騙犯。當年陳時中公開提醒，只要拿不出原廠授權證明，都有可能是斂財的疫苗掮客，卻遭國民黨政治人物惡意抹黑、攻擊，鼓動民間情緒、製造社會恐慌。如今證明政府提醒有其必要，當年為政治利益散播錯假訊息、操弄疫苗議題、抹黑政府的政治人物，難道不該向國人及防疫團隊公開道歉？