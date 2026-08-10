藍批南海爭議喪權辱國 林楚茵轟造謠：疫苗被打臉就另起爐灶

中國大陸與菲律賓因南海民主礁爭議升溫，國民黨質疑賴政府不積極主張自身權利，讓國家利益與主權聲索雪上加霜。民進黨發言人、立委林楚茵今天指出，國民黨慣用片面訊息誤導大眾，更忽略台菲早有漁業及相關經濟協定，根本是造謠慣犯、假訊息製造中心。

國民黨發言人牛煦庭上午偕中華戰略學會資深研究員、前海軍上校張競共同舉辦記者會，重申菲律賓在民主礁（陸稱黃岩島）劃設領海基線是「又一次侵害我國南海相關主權」，外交部卻只是透過媒體提問表示「協商不應排除台灣」。

林楚茵在民進黨記者會上指出，她在立法院外交及國防委員會時曾質詢相關議題，國民黨經常拿網路錯假訊息或一知半解的資訊來談，卻忽略台菲之間早已簽署漁業協定，明定漁民在專屬經濟海域的權益，國民黨所稱只是片面訊息。

林楚茵示警，假訊息就是這樣製造的，三分真七分假，動搖信心；年底選舉將至，國民黨在疫苗這題已被拆穿假面，被打臉還不認帳，甚至狡辯，她批評國民黨是造謠慣犯、假訊息製造中心，講的內容恐怕只有一分真，只有地理名詞無誤。