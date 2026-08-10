駐日代表缺席長崎原爆典禮 林楚茵：台日不因中國介入心生嫌隙

日本長崎原爆和平紀念典禮日前舉行，駐日代表李逸洋因不滿席次安排矮化國格因此缺席。民進黨發言人、立委林楚茵今天說，台日不能因單一事件被分化，即使台灣仍然因中國打壓阻撓受到影響，但台日情誼不該因中國介入而心生嫌隙， 「因為這些想要挑撥離間的，就在等這個時刻」。

對於缺席日本長崎原爆和平紀念典禮，李逸洋9日指出，長崎市政府將台灣代表座位安排在使節團區域之外，刻意矮化台灣國格與國家地位，台灣因此決定降低出席層級，並對長崎市政府的安排表達嚴正抗議與譴責。

林楚茵在民進黨記者會上指出，在所有對外國際組織中，台灣一再受到中國打壓阻撓，無法用合於國際身分跟地位參與許多組織，甚至被排擠在外，這是長期以來台灣面對的困境。此次長崎原爆紀念追悼活動，台灣過去一直以站在阻撓全球霸權的第一線，當然希望以維護世界和平的身分出席。

面對此次爭議，林楚茵說，雖然台灣無法跟其他國家平起平坐，但在整體活動中，要訴求的是台灣永遠以維護世界和平為最重要的職責，過程中又因中共阻撓施壓，導致台灣在正常國際活動中被排除在正式位置，且長期有非常多中國觀光客，中國要透過外交單位或經濟挾持，給予日本地方政府壓力，這些不得不面對的困境，「我們也都知道」。

她說，既然都是自由民主國家，可以理解當中國霸權不斷向全世界伸手，不能因單一事件被分化，除了日本首相高市早苗所說的「台灣有事就是日本有事」，現在日本有事台灣也會挺身而出，比如熊本地震，台灣非常多善心團體及搜救團隊第一時間喊出準備好了，只要需要就會立刻飛奔熊本。

她表示，面對這樣的事件，雖說台灣依舊受到中國打壓阻撓的影響，但台日情誼不該因中國介入而心生嫌隙，因為想挑撥離間的就在等這個時刻。