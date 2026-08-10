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原民立委不該分山地平地 還要保障平埔族

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院10日召開修憲委員會，討論原住民立委席次議題。直播截圖
立法院10日召開修憲委員會，討論原住民立委席次議題。直播截圖

「原住民立委不該分山地、平地！」綠委伍麗華近日提出如此修憲案。至於配套措施，學者劉兆隆10日在修憲公聽會時建議，可分成3席區域、3席不分區，才能鼓勵青年參政、保障小族群權益。

刪除山原與平原

立法院10日召開修憲委員會，主題是《憲法增修條文》第4條第1款相關條文，有關立委中區分山地與平地（根據1945年前戶籍區分）原住民是否有正當性？若取消分類，原住民立委該如何修憲？民進黨立委伍麗華希望將條文中的「山地、平地」刪除，改成6席原住民立委，國民黨立委鄭天財則是希望增加平埔族席次保障。

長期參與原住民正名活動的台灣基督長老教會嘉蘭教會牧師拉娃告‧拉哥拉格強調，之前的修憲是各方妥協方案，但希望未來能努力將「山地、平地」刪除。東華民族發展與社工系副教授陳張培倫也說，山原與平原之分是過去清朝與日治時期殖民的延續，是以與漢人同化的程度區分，而非歷史文化。

原民選舉要配套

但陳張培倫提醒，即使《憲法》將相關條文刪除，《原住民身分法》與《選罷法》還是有相關規定，若改成6席原住民立委未來該怎麼選舉？若相關法規沒有配套處理，恐怕會造成原住民族群衝突，且實務上還是延續「山地、平地」的理念進行選舉，顯得修憲作用不高。

「台灣有71.7%原住民是阿美、排灣或泰雅族！」彰師大公育系副教授劉兆隆指出，台灣63萬原住民中，有32.6萬（51.8%）住在都會區，現行原住民立委就有大族壟斷、選區過大，不利青年與微型族群參選等問題，因此他建議6席原住民可分為3席區域，包括台東與花蓮、北部都會與中南部及離島。

避免大族壟斷立委

另外3席則是不分區，各黨的提名名單中至少要有1位人口數不到原住民4%的微型族群，例如第一席與第二席分別是阿美與泰雅族，第3席就必須要是少數，例如鄒族。

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平埔族 立委 伍麗華

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