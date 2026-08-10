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駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

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影／駐日內瓦處長請米其林害錯過班機浪費百萬？王正旭稱一般簡餐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
駐日內瓦辦事處處長李冠德遭人爆料，去年世界衛生大會期間，因宴請立委品嘗米其林大餐，導致錯過返程班機，重訂機票等額外支出浪費100多萬公帑。對此，立委王正旭今天回應，當天就是一般的聚餐、簡餐，順便討論明年要做的事，相關單位應該會懂。記者戴永華／攝影
駐日內瓦辦事處處長李冠德遭人爆料，去年世界衛生大會期間，因宴請立委品嘗米其林大餐，導致錯過返程班機，重訂機票等額外支出浪費100多萬公帑。對此，立委王正旭今天回應，當天就是一般的聚餐、簡餐，順便討論明年要做的事，相關單位應該會懂。記者戴永華／攝影

外交部駐日內瓦辦事處處長李冠德上任後頗多爭議，最近更遭人爆料，李在去年世界衛生大會期間，因執意宴請前往視導的立委品嘗米其林大餐，導致立委一行人錯過返程班機，重訂機票等額外支出浪費100多萬公帑。對此，立委王正旭今天回應，就是一般的聚餐、簡餐，順便討論明年要做那些事。

2025年5月23日世界衛生大會（WHA）開議期間，由王正旭、劉書彬及王育敏和劉書彬的立委視導團造訪日內瓦，事後被爆料指出，李冠德以公費招待視導團連續吃兩次高級餐廳，每次每人餐費是台幣破萬元；更扯的是，最後一場米其林豪華餐宴的時間很趕，原本當天下午要搭乘3點多英航班機回國，卻因吃大餐錯過班機。

爆料指出，3位立委及外交部陪同人員更改重訂機票，李冠德請辦事處同仁發電報向外交部聲稱，因前往機場途中「交通壅塞」，抵達報到櫃檯時英航地勤剛好關櫃，但事實上是一場豪華餐敘造成錯過班機。

全團回程機票必須額外花費11萬9568元，改請其他旅行社重訂日內瓦至倫敦的新航班商務艙機票，而原本旅行社因無法退費該錯過的航班，仍照既有報價向外交部請款90萬6600元，前後多浪費100多萬元公帑。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到宜蘭考察，立委王正旭對此表示，去年去那邊參訪了解當地各種狀況，其實去的時間很短，當天就利用時間做個小聚餐，一般的聚餐、簡餐，因為就要離開當地了，順便討論一下明年要再做哪些改善措施。

面對外界質疑浪費百萬公帑？王正旭說，相信單位應該會懂，這就是大家短時間完成一項任務以後做個餐敘，其實也討論隔年如何把這個台灣的力量帶給所有參與這個世界衛生大會，如何能夠讓過程會更順利，讓台灣能「Taiwan Can Help」過程，可以做得更好。

日內瓦 王正旭 米其林

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