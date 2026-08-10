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對黃岩島主權太消極 藍盼政府強力表態

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨10日召開記者會，呼籲政府對菲律賓劃設領海基線的作為要有明確、正式的表態反對。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
國民黨10日召開記者會，呼籲政府對菲律賓劃設領海基線的作為要有明確、正式的表態反對。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「政府應召見菲律賓駐台代表，並對黃岩島劃設領海基線表達明確反對立場！」藍委牛煦庭與學者張競10日召開記者會，呼籲政府對菲律賓劃設「領海基線」的行為表達明確反對，否則我國長期主張的南海主權，恐被菲律賓，甚至是中華人民共和國拿走。

菲律賓於2026年7月底劃設「領海基線（可作為領海主張的依據）」並向聯合國交存官方海圖。隨後中國於8月1日印發《黃岩島國家級自然保護區管理辦法》強化管控，讓南海領土衝突再次浮上檯面。

不吭聲損失國際權利

中華戰略學會資深研究員張競分析，菲律賓與日本之前劃設專屬經濟海域時，政府的反應也相當被動。他提醒說，國際法上有「禁反言原則（禁止任何人做出前後矛盾、出爾反爾的行為。）」，若一國面臨另一國的行為不吭聲，甚至是默認，恐怕會讓中華民國對該地聲索主權的權利消失。

「駐日代表李逸洋的困境就是明顯的例子！」張競指出，駐日代表李逸洋在今年的長崎原爆紀念儀式，因為我方座位在使節團區域外，是刻意矮化台灣國格與地位。但長崎市政府回應，去年雖有抗議，但李逸洋仍有出席活動，且座位是日本外務省安排的，並非長崎市政府，「此時的抗議就沒有用。」

外交部表態太軟弱

「若我方不主張中華民國的權益，中華人民共和國就會代我們主張！」國民黨立委牛煦庭指出，外交部對此僅回應「依據國際法和平解決爭端」、「將台灣納入多邊對話機制」、「維護南海航行及飛越自由」，以及「擱置爭議共同開發」並不夠，應該要有正式的外交照會來聲明立場。

國民黨呼籲，對於菲律賓與日本近來協議劃設專屬經濟海域，還有片面劃設黃岩島「領海基線」的作法，政府應該有更明確、強烈聲索主權的行為。

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