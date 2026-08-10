刻意繞過諮議會監督搞黑箱 藍營議員參選人告發卓榮泰等4人貪汙圖利

國民黨北市議員楊植斗日前與議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨在凱道前絕食抗議，今4人赴台北地檢署告發行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦公室許輔4人涉嫌刻意繞過諮議會監督，以無法律依據的「專家會議」決定下架問題油品標準，涉嫌貪汙治罪條例圖利廠商。

北市議員參選人賴苡任與日前絕食抗議的夥伴，今在因中聯油下架風波至北檢告發卓榮泰等4人涉嫌貪汙治罪條例直接或間接圖利他人，刻意繞過諮議會的監督，另外以沒有法律依據的「專家會議」，放著食安法第4條不管，肆意妄為，敗壞官箴。

賴直指，食安法中「食品風險評估諮議會」才是合法的會議，法律明確指出，是「應」召集會議，非得召集，關於下架的任何討論及決議，都要由諮議會監督；換言之，7月4日專家會議就是一場黑箱會議、護航會議、圖利會議，沒有法源依據，違反程序正義，會議中需要迴避的廠商中聯油脂從頭坐到尾。

賴苡任臉書指出，「7/4專家會議」連幕僚會議都稱不上，就是把要被監督的中聯油脂叫來搓湯圓。而民進黨政府，膽敢開一場黑箱會議，只為護航業者，涉嫌圖利。