13萬戶變3萬戶！賴政府社宅政策遭質疑跳票 盧秀燕籲中央收回成命

政府推動社宅政策，遭外界質疑數目下修跳票。台中市長盧秀燕今天表示，社宅是中央重要政見，且關係到居住正義，從13萬戶到3萬戶，實在落差太大，呼籲中央要思考是否收回成命，按照原本的興建規劃。

民團日前舉行記者會譴責賴政府新版社宅計畫，民團指出，賴政府將直接興辦社會住宅新增目標，從選前承諾的8年13萬戶，一舉砍到3萬戶，且連3萬戶也不保證，不只是創惡例，更是毀制度。對苦於居住不安的民眾而言，一個再也等不到的家。

國民黨中市議員劉士州表示，中央明年不蓋社會住宅，對地方是否造成影響？

民進黨中市議員陳淑華批評，台中市興建社宅速度延宕，社宅興建速度跟不上建商炒房速度，盧秀燕才是不利居住正義的元兇，盧也不提台中市社宅有將近一半土地都是中央給的，實在不厚道。

盧秀燕表示，中央原本全國要蓋13萬戶社會住宅，現在完工與興建中約3萬戶，且都是地方政府蓋的，中央如今下修只要蓋3萬戶社宅，大幅刪減10萬戶，數字落差太大，全國年輕與弱勢民眾對社宅興建殷切期待，中央這次跳票，的確引起民眾不滿，尤其社宅是中央的重要政見，關係到居住正義，建議中央要思考是否收回成命，按照原本的興建規劃，中央、地方一起努力興建。

國土署指出，政府持續推動社會住宅整體計畫中，將透過直接興建、包租代管及租金補貼等多元方式，擴大居住支持。截至今年7月底，直接興辦社會住宅達12萬6656戶，其中包括賴總統上任後指示興辦49處共1萬4517戶、已決標及興建中約8萬戶社會住宅將持續興建；包租代管達11萬6390戶、租金補貼核定逾91萬戶，實質照顧逾百萬戶租屋家庭。