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菲國劃設黃岩島領海基線 國民黨：外交部未嚴肅以對危害南海主權聲索

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中菲因南海民主礁爭議升溫之際，國民黨今舉行「菲國劃設黃岩島領海基線，賴政府不抗議喪權辱國」記者會。圖／國民黨提供
中菲因南海民主礁爭議升溫之際，國民黨今舉行「菲國劃設黃岩島領海基線，賴政府不抗議喪權辱國」記者會。圖／國民黨提供

中國大陸與菲律賓南海民主礁爭議升溫之際，國民黨今舉行記者會，重申菲律賓在民主礁（陸稱黃岩島）劃設領海基線是「又一次侵害我國南海相關主權」，外交部卻只是透過媒體提問表示「協商不應排除台灣」，強調中華民國若不積極主張自身權利，只會讓國家利益與主權聲索雪上加霜。

國民黨發言人牛煦庭上午偕中華戰略學會資深研究員、前海軍上校張競共同舉辦記者會。牛煦庭指出，菲律賓近期直接在民主礁周圍劃設領海基線，從外交及主權角度而言，對中華民國都是非常重大的事情。如果對相關主權及延伸的經濟利益都不積極聲索，「對於外交上是重大且負面的打擊」，因此要求外交部嚴肅以對。

牛煦庭表示，國民黨執政時期，對南海諸島主權的立場非常堅定，該做的動作也做了。2016年面對南海仲裁案，太平島是否具有島嶼資格，將影響中華民國主權聲索的正當性，時任總統馬英九卸任前，親自登上太平島宣示主權，也明示太平島完全具有島嶼資格。這樣對主權的強力宣示，在民進黨政府上台後再也沒有看到。

牛煦庭進一步指出，日前菲律賓與日本啟動專屬經濟海域（EEZ）及大陸礁層劃界談判，「完全理所當然地跳過台灣、跳過中華民國」，外交部第一時間竟予以肯定，直到在野黨質疑後，才逐漸出現已提出交涉等說法。若對相關問題仍未積極動作及正式照會，恐怕會再次陷入禁反言原則跟默認事實的困境，外交部應該三思。

前海軍上校張競說明，菲律賓2024年11月由總統小馬可仕簽署相關法案，今年7月29日再向聯合國主管海洋事務單位提出相關海圖；依菲律賓外交部新聞稿，其採取正常基線方式劃設。他表示，菲律賓並沒有任何法律或憲法正式律定黃岩島及南海各島礁如何劃設領海基線，因此相關海圖是在缺乏相應依據下繪製並送交聯合國。他並強調，聯合國收到相關文件，「並不構成聯合國接受」該國主張。

張競表示，中華民國過去處理類似主權問題時，外交部會透過正式外交照會、召見對方代表等方式表達立場。「你被動地回答跟主動地宣示，兩者的效率不可同日而語」，政府面對此次黃岩島問題，不應僅止於回應媒體詢問。

南海 黃岩島 日本 菲律賓 國民黨 外交部 中華民國 太平島 主權

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