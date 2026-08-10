陳時中應說明當年是否知詐不報 國民黨：勿藉慈濟轉移毒油焦點

行政院政務委員陳時中以慈濟遭詐案，為自己當年擔任衛福部長質疑民間採購BNT疫苗辯護，國民黨文傳會主委陳以信今質疑，陳時中要為自己辯護前，應先回答當年到底知不知情陳姓律師涉嫌詐騙？

陳以信指出，如果當年知情，為何陳時中沒告知慈濟，甚至還與對方一起在機場接疫苗、合照？又如果當年他不知情，今天又憑什麼拿一件根本不知情的詐騙案，來證明他當年判斷正確？他批評陳時中，不是當年知情不報放任慈濟被騙，就是現在硬把原本不知的兩件事湊在一起，利用慈濟洗白自己。

陳以信批評，陳時中不該藉慈濟過橋，轉移國人對中聯油脂毒油案的關注。陳時中自己主持的調查報告已指出，中聯油脂去年6月就將黃豆熱損率允收標準從0.5%放寬至5%，去年6月至今年4月間生產的相關油品究竟有沒有問題？流向何方？還有多少問題油品進入食品鏈？被國人吃下肚？

陳以信表示，食安風暴發生至今兩個月，政府無人道歉、無人究責、無人下台，賴清德政府已徹底變成「三無政府」。725凱道大集會超過廿萬國人怒吼，要求政府重視食安，結果政府根本聽不到，換來只是賴清德總統藉機政治攻擊台中市長盧秀燕。

陳以信說，陳時中藉機洗白自己當年擋疫苗，行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、行政院食安辦主任許輔等人繼續笑罵由人，好官他自為之。這樣顢頇傲慢無視國人的民進黨政府，遲早會讓人民用選票趕下台。