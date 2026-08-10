快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

明年度國防預算排擠其他預算？民進黨團：要看歲入規模

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

行政院會預計8月20日拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算有望突破兆元，被在野質疑可能排擠到其他的預算編列。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，究竟會不會排擠到社福等預算，要看總歲入的規模，強調台灣現行的經濟成長數字是「打遍天下無敵手」。

莊瑞雄說，原本8年1.25兆元的軍購特別預算被砍至7800億元，其中被刪砍，但有急迫性的項目，就要做出補足，有一定期程的跨年度重要項目，若沒有辦法納入，現在放到年度公預算是非常合理的。

行政院會即將在20日討論116年度中央政府總預算案，據悉，明年度總預算歲入編列至少3.8兆元、歲出編列約3.6兆元，雙雙創下歷史新高；總預算案中的債務還本約2000億元、不用舉債，而包括國防、社福、公共建設、科技研究等支出都計畫向上調整。

據了解，國防預算擬顯著提高，整體規模納入海巡署、退輔會相關預算、非營業特種基金及特別預算後，預期將首度突破兆元大關，上看1.1兆元，達成GDP3%以上的政策目標。

面對國防預算向上調整，有沒有可能排擠到其他預算編列？莊瑞雄認為說，這要看總歲入，若總歲入能夠支撐歲出，又不用舉債，還不會排擠到其他部門的預算，代表台灣國力的增強。

莊瑞雄也提到說，台灣經濟一直在發展，以現階段的成長數字而言，與主要的經濟發展國家比較，是「打遍天下無敵手」；莊瑞雄認為說，雖然無法預測明年台灣經濟是不是也這麼好，不過從國外對台投資、民間投資，以及股市長期維持在高檔來看，明年應該可以繳出漂亮的成績單。

莊瑞雄並表示，在發展經濟的同時，也要強調國家安全，我國對美的軍購特別預算是與美方花了兩年做盤點，具備有戰略性，其中的採購也有特定的時程和編排，還要建立國防供應鏈，所以才要採特別預算的方式編列，現在軍購特別預算被砍了4000多億元，其中部分有急迫性的，就要放到國家的年度預算。

國防預算 預算 民進黨團 莊瑞雄 總預算案 行政院

延伸閱讀

政院月底拍板總預算案 明年度國防預算將創新高上看1.1兆

明年軍費上看1.1兆 再創新高

116年度國防預算預期逾GDP3% 首度破兆達1.1兆元

國民黨：國防預算年增1500億 卻怕每年400億無人機預算排擠社福？

相關新聞

影／駐日內瓦處長請米其林害錯過班機浪費百萬？王正旭稱一般簡餐

外交部駐日內瓦辦事處處長李冠德上任後頗多爭議，最近更遭人爆料，李在去年世界衛生大會期間，因執意宴請前往視導的立委品嘗米其林大餐，導致立委一行人錯過返程班機，重訂機票等額外支出浪費100多萬公帑。對此，立委王正旭今天回應，就是一般的聚餐、簡餐，順便討論明年要做那些事。

綠營「還陳時中公道」運動 為何成誤判情勢翻車典範？

8月6日當天，由調查局發布的「陳姓律師藉採購新冠疫苗，詐騙慈濟10億餘元」訊息，忽然出現在新聞版面。對於這樁陳年舊案，綠營反應十分迅速，幾乎在同一時間就出現了「還陳時中公道」的聲音。不過也在很短的時間內，這股操作就被各種反擊打得體無完膚。會有如此慘不忍睹的反效果，原因不只一個。最關鍵的原因，就是整個綠營都誤判了情勢。

藍白抹黑陳時中擋疫苗是政治詐騙 民進黨：想拍拍屁股走人？

慈濟基金會疫苗採購遭詐騙案，引發藍綠論戰。民進黨指出，慈濟是受害者，真正該被譴責的是詐騙犯，當年衛福部長陳時中提醒慎防疫苗掮客，卻遭國民黨政治人物惡意抹黑為擋疫苗，除了金錢詐騙，更應追究當年散播錯假訊息、誤導社會的政治詐騙犯。

藍批南海爭議喪權辱國 林楚茵轟造謠：疫苗被打臉就另起爐灶

中國大陸與菲律賓因南海民主礁爭議升溫，國民黨質疑賴政府不積極主張自身權利，讓國家利益與主權聲索雪上加霜。民進黨發言人、立委林楚茵今天指出，國民黨慣用片面訊息誤導大眾，更忽略台菲早有漁業及相關經濟協定，根本是造謠慣犯、假訊息製造中心。

駐日代表缺席長崎原爆典禮 林楚茵：台日不因中國介入心生嫌隙

日本長崎原爆和平紀念典禮日前舉行，駐日代表李逸洋因不滿席次安排矮化國格因此缺席。民進黨發言人、立委林楚茵今天說，台日不能因單一事件被分化，即使台灣仍然因中國打壓阻撓受到影響，但台日情誼不該因中國介入而心生嫌隙， 「因為這些想要挑撥離間的，就在等這個時刻」。

與其盼無能政府為致癌油負責 人民不如從「自救」做起

終於在第39天，我們等到政府一句「會負責」。 衛福部政務次長林靜儀在父親節這天首度鬆口，使用致癌油高於20%產品才需下架，是專家在會議中提出衛福部認為專家建議合理拍板，衛福部會來負這項責任。中聯油脂致癌沙拉油事件，自食藥署6月30日接獲通報並對外公布起到衛福部認錯會負責，已是第39天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。