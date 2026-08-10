明年度國防預算排擠其他預算？民進黨團：要看歲入規模

行政院會預計8月20日拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算有望突破兆元，被在野質疑可能排擠到其他的預算編列。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，究竟會不會排擠到社福等預算，要看總歲入的規模，強調台灣現行的經濟成長數字是「打遍天下無敵手」。

莊瑞雄說，原本8年1.25兆元的軍購特別預算被砍至7800億元，其中被刪砍，但有急迫性的項目，就要做出補足，有一定期程的跨年度重要項目，若沒有辦法納入，現在放到年度公預算是非常合理的。

行政院會即將在20日討論116年度中央政府總預算案，據悉，明年度總預算歲入編列至少3.8兆元、歲出編列約3.6兆元，雙雙創下歷史新高；總預算案中的債務還本約2000億元、不用舉債，而包括國防、社福、公共建設、科技研究等支出都計畫向上調整。

據了解，國防預算擬顯著提高，整體規模納入海巡署、退輔會相關預算、非營業特種基金及特別預算後，預期將首度突破兆元大關，上看1.1兆元，達成GDP3%以上的政策目標。

面對國防預算向上調整，有沒有可能排擠到其他預算編列？莊瑞雄認為說，這要看總歲入，若總歲入能夠支撐歲出，又不用舉債，還不會排擠到其他部門的預算，代表台灣國力的增強。

莊瑞雄也提到說，台灣經濟一直在發展，以現階段的成長數字而言，與主要的經濟發展國家比較，是「打遍天下無敵手」；莊瑞雄認為說，雖然無法預測明年台灣經濟是不是也這麼好，不過從國外對台投資、民間投資，以及股市長期維持在高檔來看，明年應該可以繳出漂亮的成績單。

莊瑞雄並表示，在發展經濟的同時，也要強調國家安全，我國對美的軍購特別預算是與美方花了兩年做盤點，具備有戰略性，其中的採購也有特定的時程和編排，還要建立國防供應鏈，所以才要採特別預算的方式編列，現在軍購特別預算被砍了4000多億元，其中部分有急迫性的，就要放到國家的年度預算。