反擊沈伯洋「圓謊說」 蔣萬安重砲轟民進黨：從疫苗到毒油案就是黑箱

慈濟基金會疫苗採購遭詐騙案，引爆藍綠政治攻防，綠近期圍剿北市長蔣萬安，除綠委吳思瑤等人轟蔣造謠；北市長參選人沈伯洋也轟蔣說一個謊要用千千萬萬謊來圓？蔣萬安今反擊，重砲民進黨政府，從疫苗到現在的毒油案，民進黨政府態度就是硬凹、護航、包庇，整件事情就是黑箱。

蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮，對於近期綠營圍剿當年的疫苗採購過程，媒體今天也問蔣，當年的疫苗之亂？還有高端炒股爭議，是否民進黨政府要洗白當年的爭議？

蔣萬安今天受訪表示，從新冠疫苗、到現在毒油案，看到民進黨政府的態度，就是硬凹、護航、包庇，整件事情就是黑箱。這也無法改變，民黨政府在當時疫情期間阻擋疫苗的事實，否則為什麼民間企業、團體要集資急著要來買疫苗，這些事實人民是不會忘記的，當時造成多少台灣人民慘痛的經驗。這些事情要洗記憶是洗不掉的。

蔣萬安說，當年疫情期間，政府阻擋疫苗或在毒油事件，從一開始就是包庇、護航，到爆出衛福部甚至行政院參與20%下架標準關鍵會議，包括國營事業台糖明知毒油超標，竟然不需要通報，這所有的事情人民都看在眼裡，這個政府面對各項事情，就是硬凹、說謊、護航、包庇特定業者。

媒體追問，沈伯洋稱蔣萬安一個謊要用千千萬萬謊來圓？蔣萬安說，這句話套用在民進黨身上，非常適合。所以大家可以看到，從採購疫苗到毒油事件，一整串就是蓋牌、護航、而且包庇，民進黨的做法不只要洗人民記憶，就是要人民忘記他們的不堪。但是人民所遭受到的慘痛經驗是不會忘記的，不管隔了多少年。

蔣說，現在民進黨要用各種扭曲或者是說謊的方式，人民眼睛都是雪亮的，都看得非常清楚。