快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

反擊沈伯洋「圓謊說」 蔣萬安重砲轟民進黨：從疫苗到毒油案就是黑箱

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮。記者林麗玉／攝影

慈濟基金會疫苗採購遭詐騙案，引爆藍綠政治攻防，綠近期圍剿北市長蔣萬安，除綠委吳思瑤等人轟蔣造謠；北市長參選人沈伯洋也轟蔣說一個謊要用千千萬萬謊來圓？蔣萬安今反擊，重砲民進黨政府，從疫苗到現在的毒油案，民進黨政府態度就是硬凹、護航、包庇，整件事情就是黑箱。

蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮，對於近期綠營圍剿當年的疫苗採購過程，媒體今天也問蔣，當年的疫苗之亂？還有高端炒股爭議，是否民進黨政府要洗白當年的爭議？

蔣萬安今天受訪表示，從新冠疫苗、到現在毒油案，看到民進黨政府的態度，就是硬凹、護航、包庇，整件事情就是黑箱。這也無法改變，民黨政府在當時疫情期間阻擋疫苗的事實，否則為什麼民間企業、團體要集資急著要來買疫苗，這些事實人民是不會忘記的，當時造成多少台灣人民慘痛的經驗。這些事情要洗記憶是洗不掉的。

蔣萬安說，當年疫情期間，政府阻擋疫苗或在毒油事件，從一開始就是包庇、護航，到爆出衛福部甚至行政院參與20%下架標準關鍵會議，包括國營事業台糖明知毒油超標，竟然不需要通報，這所有的事情人民都看在眼裡，這個政府面對各項事情，就是硬凹、說謊、護航、包庇特定業者。

媒體追問，沈伯洋稱蔣萬安一個謊要用千千萬萬謊來圓？蔣萬安說，這句話套用在民進黨身上，非常適合。所以大家可以看到，從採購疫苗到毒油事件，一整串就是蓋牌、護航、而且包庇，民進黨的做法不只要洗人民記憶，就是要人民忘記他們的不堪。但是人民所遭受到的慘痛經驗是不會忘記的，不管隔了多少年。

蔣說，現在民進黨要用各種扭曲或者是說謊的方式，人民眼睛都是雪亮的，都看得非常清楚。

北市長蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 沈伯洋 疫苗

延伸閱讀

綠翻「秘密會議」轟早知疫苗困境...蔣萬安還原過程：不要再來洗地

疫苗攻防…蔣萬安：政府刁難 慘痛經驗不會忘

慈濟買疫苗被詐…柯批綠不要臉 蔣轟政府洗人民記憶

北市颱風整備假爭議 沈伯洋：應有透明標準供檢驗

相關新聞

影／駐日內瓦處長請米其林害錯過班機浪費百萬？王正旭稱一般簡餐

外交部駐日內瓦辦事處處長李冠德上任後頗多爭議，最近更遭人爆料，李在去年世界衛生大會期間，因執意宴請前往視導的立委品嘗米其林大餐，導致立委一行人錯過返程班機，重訂機票等額外支出浪費100多萬公帑。對此，立委王正旭今天回應，就是一般的聚餐、簡餐，順便討論明年要做那些事。

綠營「還陳時中公道」運動 為何成誤判情勢翻車典範？

8月6日當天，由調查局發布的「陳姓律師藉採購新冠疫苗，詐騙慈濟10億餘元」訊息，忽然出現在新聞版面。對於這樁陳年舊案，綠營反應十分迅速，幾乎在同一時間就出現了「還陳時中公道」的聲音。不過也在很短的時間內，這股操作就被各種反擊打得體無完膚。會有如此慘不忍睹的反效果，原因不只一個。最關鍵的原因，就是整個綠營都誤判了情勢。

藍白抹黑陳時中擋疫苗是政治詐騙 民進黨：想拍拍屁股走人？

慈濟基金會疫苗採購遭詐騙案，引發藍綠論戰。民進黨指出，慈濟是受害者，真正該被譴責的是詐騙犯，當年衛福部長陳時中提醒慎防疫苗掮客，卻遭國民黨政治人物惡意抹黑為擋疫苗，除了金錢詐騙，更應追究當年散播錯假訊息、誤導社會的政治詐騙犯。

藍批南海爭議喪權辱國 林楚茵轟造謠：疫苗被打臉就另起爐灶

中國大陸與菲律賓因南海民主礁爭議升溫，國民黨質疑賴政府不積極主張自身權利，讓國家利益與主權聲索雪上加霜。民進黨發言人、立委林楚茵今天指出，國民黨慣用片面訊息誤導大眾，更忽略台菲早有漁業及相關經濟協定，根本是造謠慣犯、假訊息製造中心。

駐日代表缺席長崎原爆典禮 林楚茵：台日不因中國介入心生嫌隙

日本長崎原爆和平紀念典禮日前舉行，駐日代表李逸洋因不滿席次安排矮化國格因此缺席。民進黨發言人、立委林楚茵今天說，台日不能因單一事件被分化，即使台灣仍然因中國打壓阻撓受到影響，但台日情誼不該因中國介入而心生嫌隙， 「因為這些想要挑撥離間的，就在等這個時刻」。

與其盼無能政府為致癌油負責 人民不如從「自救」做起

終於在第39天，我們等到政府一句「會負責」。 衛福部政務次長林靜儀在父親節這天首度鬆口，使用致癌油高於20%產品才需下架，是專家在會議中提出衛福部認為專家建議合理拍板，衛福部會來負這項責任。中聯油脂致癌沙拉油事件，自食藥署6月30日接獲通報並對外公布起到衛福部認錯會負責，已是第39天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。