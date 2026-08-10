【重磅快評】慈濟BNT騙局也能打盧？蔡瞇瞇害龍哥尷尬了

慈濟基金會在新冠疫情期間採購BNT疫苗慘遭詐騙集團詐騙逾10億，台中地檢署日前依詐欺等罪起訴陳姓知名女律師等17人，案情震驚社會；民進黨立法院黨團總召蔡其昌馬上砲轟台中市府，稱「不知為何壞事都跟台中市府有關」，原來女律師曾任市府法扶律師。但糗的是，女律師是在林佳龍市長任內開始獲聘，而「詐騙」二字正是林佳龍的痛腳，蔡到底是無心？還是故意？

台中市長盧秀燕最近為了食安屢次叫板中央，民進黨陣營只要有機會就打盧。賴清德拿民調「羞辱」盧秀燕不成，反而惹怒彰化縣長王惠美；蔡其昌消費慈濟採購疫苗慘遭詐騙10億攻擊盧秀燕，結果害林佳龍尷尬到了極點，民進黨治國沒本事，政治攻防倒是挺認真，只是效果常適得其反。

在中部地區活躍的陳姓女律師與李姓宗教大師的兒子於2021年新冠肺炎疫情嚴峻期間共同向慈濟詐稱有門路買到BNT疫苗，誆騙慈濟10.6億元，調查局查出陳女異常金流報請台中地檢署指揮偵辦，查扣名車、現金9308萬元、黃金158.8公斤，場面令人咋舌。由於陳女曾受聘擔任台中市政府、彰化縣政府法律扶助顧問律師，蔡其昌如獲至獲拿來打盧，沒想到卻鬧了笑話。

綽號「蔡瞇瞇」（瞇瞇眼）蔡其昌以極盡調侃之能事消遣盧秀燕，受訪還作勢感歎稱「潮水退了就知道誰沒穿褲子」，並質疑「不知道為什麼壞事都跟台中市政府有關」；他說，如果市長怠惰，只會作秀卻不積極做事，過去被掩蓋的事情，可能會在任期結束前一一爆雷，最終全部攤在陽光下，當時抹黑陳時中的人欠陳一個道歉。

蔡其昌罵得痛快，但沒想到卻沒有查清楚事實，原來陳姓女律師是2016年受聘擔任台中市政府法律扶助顧問律師，但2022年起即未再續聘，而且她受聘擔任的是法扶律師，並非市政府法律顧問，兩者有別，如果蔡其昌說「不知道為什麼壞事都跟台中市政府有關」，那恐怕也要由2016年間擔任台中市長的林佳龍來回答了。

蔡其昌犯了兩個錯誤，一是陳姓女律師是林佳龍開始聘為市府法扶律師，是在盧秀燕任內停聘；二是他刻意混淆市府法律扶助律師及市政府法律顧問兩者的差別，其心可議。

法律律師服務對象是一般民眾，通常安排在區公所或市府指定地點輪值，提供民眾免費法律諮詢，屬於公益性質的諮詢服務；市府法律顧問律師服務對象是市長及各局處，工作是協助市政府審查法規草案、處理重大合約、提供施政法律風險評估、代理市府打國賠或行政訴訟等。蔡其昌擔任立委多年，理應不會不清楚兩者差別。

再者，陳姓女律師之所以能夠得詐騙得逞，其實也多半得力於綠營人士「幫忙」，例如2021年9月永齡基金會、慈濟、台積電共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，首批93.2萬劑送抵台灣，陳姓女律師也一起接機，並和陳時中等人同框。

換句話說，如果不是林佳龍當年聘陳女為法扶律師營造公益形象，陳時中又與陳女同框，慈濟才會一直以為10億是疫苗採購服務費，絲毫未覺被稨，直到檢調今年找上門才驚覺10億進了騙徒的口袋，陳時中要求社會應還給防疫團隊公道，當年對他攻擊的人應道歉，蔡其昌也附合陳的說詞，這說得通嗎？那誰欠慈濟、信徒一個道歉？

蔡其昌那壼不開提那壼，「詐騙」是林佳龍在台中市長任內最大的夢魘，他在市長任期高調宣布與德商「哈利霍夫曼諮詢公司」簽署合作備忘錄，宣稱這是全球首例多元海水採礦投資案，投資高達1100億元，創造上千個工作機會，未料簽約後馬上被媒體戳破對方根本是空殼公司，專利技術早已被撤銷。

最後是林佳龍認錯道歉，市府經發局長請辭調職，這樁詐騙案也成了林佳龍連任失敗的導火線；蔡其昌此際再提「詐騙」關鍵字，不知林佳龍心裡是什麼滋味？