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綠翻「秘密會議」轟早知疫苗困境...蔣萬安還原過程：不要再來洗地

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

慈濟基金會疫苗採購遭詐騙案，當年藍白陣營指中央「擋疫苗」說法掀論戰，民進黨前立委莊競程翻出，當時任立院衛環委員會召委的北市長蔣萬安，曾召開秘密會議，早知採購真相卻喊擋疫苗。蔣萬安今天還原當時「秘密會議」召開過程，再轟民進黨政府不要再來「洗地」，透過扭曲事實的方式，來洗人們的記憶，一切都非常清楚。

蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮，媒體再問當年在立院衛環委員會召委召開秘密會議，是否有反駁不同意遮蓋塗黑這麼多資訊？蔣今說，當然有出來反駁。甚至當時衛福部的疫苗採購的保密條款還有例外條款，當場他就要求衛福部要完整公開，還是吱吱嗚嗚不願意。

蔣萬安今天也還原當時的狀況，蔣說，還原整個事實過程，當時立法院監督整個疫苗採購過程，一直要求召開秘密會議，但行政部門就是不願意，後來他還是堅持，因此就說依照相關合約和法律的規定，能把關鍵的訊息可以不用揭露，但是在立法院環委員會秘密會議召開，結果一開始，從拿出來的合約三分二以上都塗黑。

蔣還說，而且仔細檢視也有保密條款的例外條款，當場他就要求衛福部要完整公開，還是吱吱嗚嗚不願意，後來疫苗採購合約就封存30年，這些都是客觀的事實。所以這整件事情，民進黨不要再來「洗地」，透過扭曲事實的方式，來洗人們的記憶，一切都非常清楚。

北市長蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工典禮。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 疫苗 慈濟 民進黨 衛福部

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