韋淳祐：深偽認定權 應交當事人及司法

數位部擬啟動「選舉ＡＩ深偽訊息通報網」。「油不得你」影片製作人、風向株式會社的社群總監韋淳祐表示，支持政府強化深偽鑑識量能，但認定權應留給當事人及司法機關，而非讓技術權威去幫政治判斷背書。

韋淳祐指出，這個機制是一體兩面，未來綠營創作者也會遇到。他舉例，行政院前副院長鄭文燦疑似開房的影片，刑事局檢驗花近一個月；「油不得你」影片發布後，警方廿四小時內就上門，技術鑑定花不到三天，顯示同一機關使用同一鑑定技術，速度卻不同，時間差令人質疑。

韋淳祐說，以國外做法來看，美國創作者曾製作深偽時任副總統賀錦麗聲音的政治諷刺影片，加州政府因此規範選舉深偽內容，卻被聯邦法院裁定暫停實施。法院認為，行政機關不能只處罰對候選人不利的內容，卻對過度吹捧者視而不見。因此，要回到司法做個案判定，如果要求創作者標示清楚，也要清楚畫出惡搞影片違法的界線。

他表示，歐盟做法則是不禁止製作發布，但必須明確揭露；通報者負舉證責任，同時要有對等的下架回復管道，否則對創作者不公平。他說，全世界目前僅中國大陸是行政機關和平台說了算，美國、歐盟的做法值得參考。

韋淳祐也說，支持行政機關強化深偽的鑑識技術與量能，也可要求標示ＡＩ生成，但不能用格式去絞殺創作。