被深偽對象難判斷 警方憂爭議

數發部又建置「選舉ＡＩ深偽訊息通報網」，被質疑政府限縮言論。刑事局昨表示，相關作法均依公職人員選舉罷免法規定辦理，旨在保障擬參選人、候選人權益，絕無政府限縮言論情事。

刑事局表示，數發部建立的選舉ＡＩ深偽訊息通報網，係提供擬參選人、候選人於知悉有關自身深偽影音散布於網路平台時，得依公職人員選舉罷免法第五十一條之三規定，自費申請鑑識，取得鑑識結果後，藉由該通報網向相關平台申請下架，以加速深偽影音下架程序。

有科技偵查警官說，把「沒說過的話」塞進候選人嘴裡，確實可能影響選舉，不過政治人物言行屬「可受公評」，相較一般人，民眾應有較大的評論空間，且網路充斥「戲謔」文化，應在合理範圍保護言論及創作自由。

警官也質疑，警方使用深偽影音檢測軟體，僅能檢測影音是否為深偽，無法判斷被深偽的對象，如影音製作者否認是深偽某候選人，相關機關如何認定？怎麼比對影音特徵點？恐衍生爭議。

最高檢察署今年六月三日召開「檢察機關辦理妨害選舉案件有關深度偽造與假訊息處理參考流程」研商會議，代理檢察總長徐錫祥裁示各地檢署成立重大假訊息處理中心，由台北地檢署處理全國性重大深偽假訊息案，並請刑事局、調查局充實深偽影音鑑識量能，確保選舉期間快速辨識、迅速協查及溯源能力。