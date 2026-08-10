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新聞眼／AI趨勢 行政機關勿成打壓異己工具

聯合報／ 本報記者劉懿萱林河名
AI生成影片成為今年選舉政治攻防新焦點。 （路透）
AI生成影片成為今年選舉政治攻防新焦點。 （路透）

九合一選舉將至，ＡＩ生成影片成為今年選舉政治攻防新焦點。當今時代，ＡＩ趨勢已不可逆，當在野黨質疑中選會、警政署與數發部「越俎代庖」防堵ＡＩ介選之際，更應警惕行政機關淪為打壓異己工具。

「萊爾校長」創作成員韋淳祐近期因發布「油不得你」影片，遭刑事局上門「查水表」要求自行評估是否下架影片，掀起ＡＩ生成影片介入政治及選舉的討論。事實上，過往選舉期間，黑函、假訊息攻擊、哏圖惡搞早已不是新聞，如今ＡＩ生成影像門檻降低，趨勢更無可避免。

民主選舉建立在真實資訊與理性判斷，若任由ＡＩ偽造技術氾濫，不僅摧毀候選人名譽，更可能動搖人民對民主制度的信任。對於惡用ＡＩ技術破壞選舉「選賢與能」精神，以及違反選舉公正性等行為，確實有必要管制；但管制的同時，也不應偏廢利用ＡＩ技術對執政黨的合理範圍監督，以及非達惡意程度的選舉攻防，才不致因為禁絕ＡＩ，反而侵害本該保障的言論自由。

ＡＩ時代來臨，也宣告政治攻防進入嶄新的一頁。面對立場不同的聲音，朝野陣營都要克制：在野陣營固然不應利用深偽技術抹黑對手，執政黨也不應藉由打擊假訊息之名，擴權數位言論審查，甚或成為打壓異己的利器。

既然台灣以民主法治為基石，在ＡＩ時代面對深偽訊息，與其追趕科技，成立通報網、專案小組，讓選務人員或警察在ＡＩ後面疲於奔命，不如思考修法，例如要求在選舉期間發布任何ＡＩ生成影片、圖片，必須標註為ＡＩ生成內容，既有助於外界評斷，也可在數位治理與言論自由取得平衡。

哏圖 假訊息 韋淳祐

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