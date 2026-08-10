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外務省主導緩和與中關係 學者：日對台表態轉趨謹慎

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

日本長崎原爆和平紀念典禮將我代表座位安排於使節團區域外，駐日代表李逸洋不出席表達抗議。學者表示，日本外務省主導對中關係緩和，因此在與台灣相關問題上的「表態」相對謹慎，台日關係是否出現微妙變化必須持續觀察。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，長崎市政府將我代表座位安排於使節團區域外，與最近台日關係出現的微妙變化可能有關，例如熊本地震，日本首相高市早苗沒有第一時間感謝賴清德總統關心、日本防衛省日前公布二○二六年版防衛白皮書刪除「台海和平攸關日本安保」字句等。

郭育仁說，日本外務省主導對中關係緩和，也希望讓高市早苗與中國國家主席習近平能在十一月會面，在此過程中，日方對於台灣問題的表態會相對謹慎。但郭也強調，「這不代表高市本人或其內閣對台政策有所改變」。

郭育仁表示，李逸洋表達抗議、拒絕出席，是非常大的外交動作，李逸洋抗議的對象是日本外務省，希望讓外務省了解其當前的政策方向是不對的，而非針對高市早苗而來。

輔仁大學日文系特聘教授何思慎說，雖然台日沒有正式邦交，但基於台日友好，活動會做較為彈性的安排，此次長崎市政府將我國代表安排於使節團區域外的情況，確實較少出現；但若從日本政府向來奉行的一個中國政策來看，長崎市政府當然也不會認為這樣的安排有所失誤。

何思慎指出，當前中日關係不佳，日本政府近年主張「台灣有事、日本有事」，我方似乎認為此意味台日關係有重大突破，但對日本而言，基於國家利益、安全及經濟因素，中日關係是重要的。我方過去處理台日關係時會避免讓日方出現「二擇一」或「互斥」的情況，若真的出現二擇一情形，日本基於國家利益需要，可能會出現遷就中日關係的結果。

何思慎說，現在兩岸關係不好、中日關係也不佳，但中日關係對日本而言仍十分重要；我政府如果因為中日關係不佳、台日友好，進而想像台日關係變得很好，這是不正確的。 

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