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遭日矮化…長崎原爆紀典 李逸洋缺席抗議

聯合報／ 記者周佑政、國際中心／綜合報導
日本長崎和平公園九日舉行原爆八十一周年紀念儀式時釋放和平鴿。美聯社
日本長崎和平公園九日舉行原爆八十一周年紀念儀式時釋放和平鴿。美聯社

日本長崎原爆和平紀念典禮昨天舉行，駐日代表李逸洋刻意缺席，並發新聞稿和臉書貼文表達抗議。李逸洋表示，長崎市政府將台灣代表座位安排於使節團區域外，刻意矮化台灣國格與地位，他和兩位公使蔡明耀、周學佑皆未出席，降低層級改由福岡分處長陳銘俊參加。但我外交部昨指出，我方座位區域鄰接使節團區、未受到區隔，相關安排較去年已有進步。

長崎市昨回應，日本首相高市早苗及各國駐日大使等人所坐的區域屬於「特別來賓席」，由於座位數量有限，於是將其他海外人士安排「海外席」，主要安排無法容納進「特別來賓席」的公使、參事官等海外人士，對於台灣的座位並不存在刻意降低層級的意圖。

李逸洋昨缺席典禮，以及怒斥長崎市政府配合中國打壓台灣的相關發言，也登上共同社、日經新聞等多家日媒，引發關注。

長崎原爆和平紀念典禮去年未邀請台灣參加，在我駐日代表處積極爭取下，李逸洋去年首度代表台灣官方出席，但他抗議座位被安排在「國際非政府組織（ＮＧＯ）區」；長崎市當時說明，「根據外務省名單，會優先安排特命全權大使本人，接著依序是臨時大使與書記官，台灣的座位排到後面」。

李逸洋昨天表示，在典禮席次的安排上，長崎市政府刻意否定台灣國家地位，完全無視台灣的主權及尊嚴，此為多年來台灣在日本參加各項中央或地方活動，所未曾有過的遭遇；台灣從來不是中國的一部分，長崎市政府不知其錯誤決策已成中國對台實施法律戰「台灣非國家、無主權，是中國的一部分」的執行工具。

他也說，台積電熊本廠投資將為九州地區帶來十年廿三兆日圓的經濟效益，長崎市也在受益範圍。此次熊本地震，繼日本三一一大地震及能登地震，台灣捐款金額為世界各國第一；今年上半年台灣來日觀光客三九七萬人次，排名為各國第二；消費金額七五二三億日圓則居各國第一。台日之間友誼深厚，一向彼此友善相待，長崎市政府不應配合中國打壓台灣。

李逸洋強調，中國正大力擴張核子武器，並以此威脅世界和平；同時中國不斷在印太地區軍事演習及製造衝突，是區域和平的最大破壞者。長崎和平紀念典禮訴求的是「廢除核武」、「追求和平」，這兩項訴求所要聲討的對象正是中國，長崎市政府扈從中國，貶損追求和平且友好日本的台灣，令人遺憾且失望。

李逸洋六日才出席廣島原爆和平紀念儀式，相較之下，出席廣島活動當天，駐日代表團座位被安排於使節團區。李逸洋當時表示，中國企圖改變台海和平現狀及破壞印太區域和平穩定，正在以驚人速度擴張核子武器，是世界和平的最重大威脅。

外交部表示，今年長崎和平紀念儀式中，我方座位區域鄰接使節團區、未受到區隔，相關安排較去年已有進步。

長崎 李逸洋 和平 外交部 高市早苗

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