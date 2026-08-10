今年總預算保留案 朝野拚壓到百案內

立法院審議今年度中央政府總預算案，本周將展開第三輪協商。國民黨立院黨團表示，再看藍白總召協商情況，協商保留件數一定得壓到一百案內，才有辦法在周五院會前解決；民進黨團喊話，若要盡速完成，關鍵在藍白願不願意撤回不合理、政治性高於實質監督的提案。

國民黨團書記長林沛祥表示，今年度總預算案原定上周五就要表決通過，但保留案還是太多，要壓在一百案內，才可能一天通過，目前已從原本的七百多案變成兩百多案。

國民黨團首席副書記長許宇甄說，經過兩輪黨團協商，目前保留的案子不代表最後都一定會刪減或凍結，仍有許多政策內容、預算用途需要行政部門進一步對外說明；立法院長韓國瑜本周將召集第三輪協商，當然還有進一步縮減保留案件的空間。

許宇甄強調，關鍵不只是立法院願不願意讓步，更要看行政部門願不願意利用這段時間，主動與各黨團、提案委員充分溝通，用專業與誠意爭取支持，而非把國會監督一概貼上杯葛標籤。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，黨團願負責任協商、收斂爭議，希望第三輪協商時各黨團都拿出誠意，能撤的撤、能整併的整併，最好能把爭議案降到一百案以下，盡速進入院會處理。他表示，收斂案量不代表不分青紅皂白照單全收，涉及政府基本運作、國家安全及重要民生政策的不合理刪凍案，該把關的還是要把關。

民眾黨團總召陳清龍反嗆，「預算提案合不合理，不是莊瑞雄說了算」，希望各部會盡速加強與朝野黨團的溝通，把預算的用途與必要性說清楚，只要行政部門拿出誠意，總預算很快能完成三讀。