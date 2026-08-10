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疫苗攻防…蔣萬安：政府刁難 慘痛經驗不會忘

聯合報／ 記者林麗玉游振昇鄭媁／連線報導
台北市長蔣萬安指疫情期間，很多民間社團或企業要自行採購疫苗，政府百般刁難，造成民眾慘痛經驗，大家是不會忘記的。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安指疫情期間，很多民間社團或企業要自行採購疫苗，政府百般刁難，造成民眾慘痛經驗，大家是不會忘記的。聯合報系資料照

慈濟採購疫苗遭詐騙，引發政治攻防。台北市長蔣萬安昨天說，疫情期間，很多民間社團或企業要自行採購疫苗，政府百般刁難，這都是客觀事實，造成民眾慘痛經驗，大家是不會忘記的。對於行政院政務委員陳時中日前表示「當初做出不實指控的人，應該對社會有所道歉」，民眾黨創黨主席柯文哲怒斥「王八蛋」，直言「政府如果買（疫苗），很多事情就沒有了」，別把全台灣老百姓當白癡。

國民黨文傳會主委陳以信批評陳時中對慈濟遭陳姓律師詐騙的說法是事後諸葛，如果當年就知該名律師是詐騙嫌犯，為何沒即時點名阻止？甚至還與詐騙嫌犯同赴機場接疫苗並合照助紂為虐？當年如果政府有能力把疫苗買足，何須慈濟等民間團體出手幫忙？陳時中難道忘了自己才是當時掌握疫苗政策與政府把關責任的人嗎？

針對當年購買疫苗爭議，民進黨前立委、新竹市長參選人莊競程質疑，當時任立院衛環會召委的蔣萬安曾開祕密會議，早知採購真相，卻喊擋疫苗。蔣昨反擊，當年「祕密會議」提供的資料，三分之二都遮蔽、塗黑，包括採購數量、價格完全規避監督，且還要封存卅年。

蔣昨視察內湖區受訪表示，他已講過非常多次，疫情期間，疫苗採購的過程，政府就是百般阻擋，不管是說「我們已經有安排」，或是用層層的、繁瑣的行政程序來卡住民間團體採購；當時在立院開祕密會議，提供的資料三分之二都被遮蔽，全部塗黑，不管是相關的採購數量、期程、價格等，完全是規避立法院的監督，而且還要封存卅年，這段慘痛經驗，大家都不會忘記。

柯文哲也說，他不喜歡用很強烈字眼來批評，但請大家回想一下，疫情發生時，民進黨中央政府握有特別預算八千八百億元，結果要疫苗沒有疫苗，要口罩沒有口罩，要快篩沒有快篩，「如果政府有錢，為什麼還要讓慈濟、鴻海，還有台積電去買疫苗？請大家先想一下這一點」。

柯文哲說，當時政府有錢且有更大權力可以去買疫苗，卻又不買，逼得大家走投無路，直到傷亡開始出現，鴻海創辦人郭台銘、慈濟創辦人證嚴法師為此奔走採購疫苗，如今卻反過來嘲笑慈濟說你們被騙，「再講什麼就是王八蛋」，老百姓看在眼裡，民進黨不要把全台灣老百姓當白癡。

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