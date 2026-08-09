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慈濟10億疫苗詐騙案 王婉諭籲中央提對策、慈濟查疏漏
慈濟10.6億元疫苗採購詐騙風波引發各界關注，時代力量黨主席王婉諭今天到雲林輔選，被問及相關看法，她認為，中央對於詐騙猖獗危及國安應要有具體態度與對策；慈濟身為龐大公益團體，如何調整或檢視疏漏，跟社會大眾有個交待也很重要。
王婉諭表示，此事件是由檢方自主調查才發現，據報導慈濟之前並沒意識到有問題，因此此事件可看出疫情期間，國人確實很期待疫苗進來，包括當年的疫苗預算，她還在立法院時，其實都有很多的討論。
但回過頭來看，王婉諭認為，面對詐騙猖獗甚已危及國安、人民安全或公共事務，該如何面對，才能讓大家更有警覺，政府也應拿出態度，遏止這樣的事情發生。
她說，慈濟是很大的公益團體，為何被騙10億後仍無所動，因此是否該重新檢視內部費用的投資、花費與預算掌握的相關疏漏，如果說10億是佣金，一般常態佣金都是完成交易或服務後才會抽取，事後慈濟也沒提到對一些問題要主動追查，不免讓人感到奇怪。
她表示，尤其是很多人信任且願意將自己的錢捐款給慈濟做善心公益，發生這樣事可能對團體信用有所影響，但她認為不論中央對這事的態度，或慈濟如何調整、檢視疏漏，都是非常重要，也應該要跟社會說清楚。
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