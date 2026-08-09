總預算案 綠：願負責任協商盼爭議案降至100案以下

立法院本週將進行115年度總預算案的後續處理，民進黨團幹事長莊瑞雄今天受訪表示，民進黨團願意負責任協商，盼各黨團都拿出誠意，最好能把爭議案降到100案以下。

立法院本週將進行115年度中央政府總預算案的後續處理，國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄8日表示，經過2輪協商，目前還有200多案保留，立法院長韓國瑜預計本週召開第3輪協商，希望能大幅收斂爭議，朝盡速完成協商、進入院會表決的方向努力。

對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天受訪表示，國民黨、台灣民眾黨在立法院掌握多數，如果真的希望總預算案盡速完成，關鍵就在於多數黨願不願意撤回不合理、政治性高於實質監督的提案。

莊瑞雄指出，民進黨團願意負責任協商、收斂爭議，希望第3輪協商時各黨團都拿出誠意，能撤的撤、能整併的整併，最好能把爭議案降到100案以下，盡速進入院會處理。

他表示，收斂案量不代表不分青紅皂白照單全收，涉及政府基本運作、國家安全及重要民生政策的不合理刪凍案，該把關的還是要把關。

莊瑞雄說，協商的目的就是尋求共識、解決爭議，藍白既然掌握國會多數，就有責任讓爭議合理收斂，讓總預算盡速完成審議，這才是國會多數黨該有的責任。

立法院現正進行115年度中央政府總預算案的審查程序，立法院朝野黨團6日完成總預算案第2輪協商，韓國瑜宣布，將跟朝野黨團確認，並視情況進行後續處理，看是要簽署協商結論或進行第3輪協商。