台中教師遭重傷 人本稱「應去了解學生」 葉元之批：站著講話不腰疼

台中一名教師日前遭有情緒障礙學生攻擊重傷。人本教育基金會表示，老師應去了解學生的壓力點和情緒反應，找出策略來幫孩子。國民黨立委葉元之表示，「仇師團體」真的是「站著講話不腰疼」，呼籲人本要不要把自辦學校的學費降到公立標準，再來對公立學校老師指點江山呢？

台中某國中5日進行暑期輔導時，一名升國一男學生疑因不滿教師提醒遵守上課秩序，竟持掃把斷柄攻擊教師，造成眼部受傷且有失明之虞，送醫後住院治療。對此，人本教育基金會台中辦公室主任曾芳苑7日表示，「學生面對那些事件，他的壓力點在哪裡？他的情緒反應會是什麼？他的行為會是什麼？要用哪些策略來幫助孩子、安撫他，讓他情緒可以緩和，或者是可以提供調整的一些環境等等的。」

葉元之指出，人本教育基金會這個仇師團體真的很扯，台中有老師被學生攻擊到有失明的可能，人本不替老師講話就算了，竟然還在那邊講一些不切實際的屁話。人本指點老師說，「教師在教育現場，除了要了解學生相關紀錄，也應連結學校支持系統，跨單位進行輔導及合作，並結合家長及校方，才能保障師生雙方相關權益。」

葉元之表示，言下之意，老師這次被攻擊，是因為老師做的不夠好囉？人本現在是在怪老師嗎？那人本那麼厲害，要不要自己教教看呢？但人本自己成立的學校，學費貴到嚇死人，一學期18萬，師生比1：5，用學費來篩選學生。人本要不要先把學費降到公立的標準，再來對公立學校老師指點江山呢？