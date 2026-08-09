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莊競程稱當年秘密會議早知採購真相 蔣萬安反擊：3分之2資料都塗黑

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午視察內湖區成功路四段邊坡整治工程。截自UDN直播
北市長蔣萬安今天下午視察內湖區成功路四段邊坡整治工程。截自UDN直播

慈濟基金會疫苗採購遭詐騙案，當年藍白陣營指中央「擋疫苗」說法掀論戰，民進黨前立委莊競程質疑，當時任立院衛環委員會召委的北市長蔣萬安，曾召開秘密會議，早知採購真相卻喊擋疫苗。蔣今天反擊，當年「秘密會議」提供的資料，三分之二都遮蔽、塗黑，包括採購數量、價格完全規避監督，且還要封存30年。

民進黨前立委、新竹市長參選人莊競程在臉書表示，時任立法院衛生環境委員會召委的蔣萬安當時召開秘密會議，陳時中會中完整說明疫苗採購過程，當時會中提不出任何質疑，部分人士卻在走出會議室後對外散播政府擋疫苗的謠言，把全民防疫變成政治攻防工具。

蔣萬安今天下午視察內湖區成功路四段邊坡整治工程，媒體問及莊競程在臉書質疑，明明了解當時疫苗採購困境還出去放話？蔣表示，他已經講過非常多次，疫情期間，當時疫苗採購的過程，不管是民間團體或者是企業，大家都希望能夠儘快的來協助採購，但是這個政府就是阻擋，不管是說「我們已經有安排」，或者是用層層的、繁瑣的行政程序來卡住民間團體來採購。

蔣萬安說，當時在立法院召開秘密會議，結果，即便在這個秘密會議裡面所提供的資料，三分之二都被遮蔽，都全部塗黑，不管是相關的採購數量、期程、價格等，所以完全是規避立法院的監督，而且還要封存30年。當時整個疫情過程政府阻擋疫苗的情形，造成所有民眾慘痛的經驗，大家都不會忘記。

蔣萬安 莊競程 慈濟 疫苗 陳時中

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