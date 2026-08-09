國民黨：國防預算年增1500億 卻怕每年400億無人機預算排擠社福？

明年度國防預算將突破1.1兆元，國民黨文傳會主委陳以信今表示，明年國防公務預算大幅增加超過1500億元，更加凸顯政府原先說平均每年400億元的無人機經費，納入年度預算將會排擠教育、社福等公共支出的說法站不住腳。

他批評，政府拿「排擠教育、社福」當藉口恐嚇國人，只是為編列特別預算找理由的愚民說法。他要求賴清德政府說實話，告訴國人為何年度預算還有空間，卻偏要用特別預算舉債，惡化財政紀律，「把無人機當提款機、刷卡換現金」？

陳以信指出，無人機既然是長期國防建軍計畫，本應依國家財政能力及建軍期程，納入正常年度國防預算。若每年平均400億元的無人機預算，政府歲入確實負擔得起，就沒必要立特別預算舉債支應。

陳以信表示，國民黨版無人載具條例，6年編列2400億元，每年400億元納入年度預算，總額反比行政院版多。優點可以逐年審查，強化立法院監督，同時推動無人載具研發、生產及製造基地，加入資安、品質認證與防弊機制，並透過租稅優惠扶植國內產業，兼顧國防、財政紀律與產業發展。

陳以信說，國民黨一向支持國防建設，但同時政府也應遵守財政紀律。政府不該把應正常逐年審查的支出包裝成特別預算，更不該拿「排擠社福」作為迴避說明的藉口。他要求賴清德政府對國人說實話，為何400億元無人機預算不能回歸年度預算？政府堅持另編特別預算的真正原因到底是什麼？