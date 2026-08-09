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總預算注定被刪？藍：寄望行政部門多溝通

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
立法院長韓國瑜。記者曾吉松／攝影
立法院長韓國瑜。記者曾吉松／攝影

「總預算還有溝通空間，行政院應該主動與各黨團溝通！」針對總預算進入後續協商，國民黨首席副書記長許宇甄表示，目前還有200多案保留，不代表這些案件最後都會刪減或凍結，關鍵要看行政部門是否願意利用這段時間，主動與各黨團、提案委員充分溝通。

預算仍無共識

立法院長韓國瑜6日宣布結束115年中央政府總預算的第二輪協商，雖然在協商過程中，部分案件朝野雖有共識，但仍有許多案件遭到保留，包括民眾黨團提出的通案刪減592億元、國民黨立委翁曉玲所提凍結行政院長卓榮泰9到12月薪水，刪除業務費、人事費等，因此本周將進一步協商，或是持續協商無果的話，就會擇期表決。

按照立法院議程推算，若最快要處理總預算的話，會是在14日的立法院會，但根據朝野協商結論，本會期最後一次院會，決議將原訂8月21日、25日及28日三次院會合併為8月28日一次召開，當天不處理臨時提案。因此有可能會在28日一次處理完，趕在9月下個會期開始前通過。

不會同時審兩年預算

近來行政院長卓榮泰近日受訪時頻頻呼籲在野黨懸崖勒馬、速審通過預算，加上明年總預算將於8月底送到立法院，卓榮泰也喊話立法院勿同時審兩本預算。但對此，文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時曾說，兩院是平行互相監督，行政院如今的態度就是「行政獨裁」。

此外，立法院9月開始才會是預算會期，即使8月底將116年總預算送到立法院，過去也不會在8月就開始審總預算，結合目前朝野協商安排的議會時程，9月29日才進行第一次院會的情況下，不可能出現同時審兩本總預算的狀況。

總預算有協商空間

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄在新聞稿中指出，總預算經過2輪黨團協商，目前還有200多案保留，這不代表這些案件最後都會刪減或凍結，而是仍有許多政策內容、預算用途，需要行政部門進一步對外說明。

許宇甄表示，韓國瑜預計下週召集第3輪協商，當然還有進一步縮減保留案件的空間。

公投可能縮至4案

立法院除了總預算案外，還要處理公投，協商冷凍期將結束，周二或周五的院會隨時有可能表決（通常是周五）。據了解，藍營內部認為6項公投案（鞭刑、重啟核電、反廢死、交通罰鍰、安樂死、移轉投票）太多，日前已討論縮減公投至總共4案內，但跟白營溝通還喬不攏，尚未拍板。

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總預算 預算 溝通

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