長崎原爆和平紀念典禮我國地位遭矮化 李逸洋抗議並拒絕出席

日本今天上午舉行長崎原爆和平紀念典禮，駐日代表李逸洋表示，長崎市政府將台灣代表座位安排於使節團區域外，刻意矮化台灣國格與地位，他及蔡明耀、周學佑二位公使皆未出席，改由福岡分處陳銘俊處長代表參加。李逸洋說，長崎市政府刻意否定台灣的國家地位，完全無視台灣的主權及尊嚴；長崎市政府錯誤決策已成為中國對台實施法律戰的執行工具。

李逸洋表示，台灣追求和平、熱愛民主舉世皆知。81年前的廣島、長崎原爆，許多台灣人也是受害者。台灣深刻承受二次世界大戰的悲慘，希望透過參加和平紀念典禮宣示追求和平的決心，並與民主國家共同付諸努力。

李逸洋表示，可惜長崎市政府態度親中，去年台灣珍惜首次有機會藉和平典禮向世界宣示堅守和平決心，忍辱出席，但會後立即發表聲明抗議對我不公待遇。

李逸洋說，這一年來友我重量級國會議員多次出面向長崎市政府力爭，福岡辦事處也透過地方議員及民間團體努力，遺憾對方仍未給予台灣正確待遇，因此我方也降低層級出席。

李逸洋指出，在典禮席次安排上，長崎市政府刻意否定台灣的國家地位，完全無視台灣的主權及尊嚴。此為多年來台灣在日本參加各項中央或地方活動，所未曾有過的遭遇。長崎市政府不知其錯誤決策已成為中國對台實施法律戰-「台灣非國家、無主權，是中國的一部分」的執行工具。

李逸洋強調，台灣是主權完整獨立國家，與中國互不隸屬，中國未曾一天統治台灣，台灣的中華民國建國早於中國，台灣從來不是中國的一部分。對長崎市政府屈從中國意志，矮化台灣國格，辱損台灣尊嚴的作法表達嚴正抗議與譴責。

李逸洋表示，台積電熊本廠投資將為九州地區帶來10年23兆日圓的經濟效益，長崎市也在受益範圍。此次熊本地震，繼日本311大地震及能登地震，台灣捐款金額為世界各國第1後，各地已踴躍展開捐款援助。今年上半年台灣來日觀光客397萬人次，排名為各國第2；消費金額7523億日圓則居各國第1。台日之間友誼深厚，一向彼此友善相待，長崎市政府不應該配合中國打壓台灣。

李逸洋強調，中國正大力擴張核子武器，並以此威脅世界和平；同時中國不斷在印太地區軍事演習及製造衝突，是區域和平的最大破壞者。長崎和平紀念典禮訴求的是「廢除核武」、「追求和平」，這兩項訴求所要聲討的對象正是中國，長崎市政府扈從中國，貶損追求和平且友好日本的台灣，令人遺憾且失望。