政院將對兒少未來帳戶採取適當作為 黃國昌：賴皇說不行就是不行

立法院院會三讀通過台灣兒少成長及未來帳戶條例，傳出府院黨高層擬不副署或聲請釋憲不執行。民眾黨主席黃國昌今天說，行政院放話將採取適當作為，意思就是民進黨打算毀憲亂政，賴清德總統認為只有他可以發錢，在野黨通過好的政策，「賴皇說不行，就是不行」。

立法院7月24日三讀通過台灣兒少成長及未來帳戶條例，行政院發言人李慧芝上周表示，收到三讀函文，依據我國憲法規定，提出施政方針及編列中央政府總預算，這些都是屬於行政院憲政職權，未來將依據憲法採取適當作為，恪守憲政責任。

黃國昌今天在臉書發文，立法院上周將三讀通過的台灣兒少成長及未來帳戶條例函文與咨文，送到行政院及總統府，咨請總統公布，行政院一如預期，以立法院逾越憲政分際為藉口，放話將採取適當作為，講白話文，就是民進黨又打算毀憲亂政，「清德宗不高興，所以就不公布三讀通過的法律、不爽施行台灣未來帳戶制。」

黃國昌說，賴總統蠻橫的行為，不只再次踐踏我國的民主憲政，更是直接剝奪孩子的權益，立法給予孩子每年6萬元成長津貼，還有滿18歲第一桶金的制度保障權益，因為他的蠻橫，都將化為泡影，取而代之的，是賴總統拿香跟拜，東施效顰，在缺乏法律授權的情況下，自行決定發錢，拒絕國會監督，對孩子也沒有制度保障。

黃國昌表示，這一切的原因，就是賴總統認為只有自己可以發錢，在野黨即使依法三讀通過好的政策，「他賴皇說不行，就是不行」，這次民進黨和賴總統的專制獨裁犧牲孩子，請問下一次，又要換成犧牲誰？