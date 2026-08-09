快訊

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

政院將對兒少未來帳戶採取適當作為 黃國昌：賴皇說不行就是不行

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

立法院院會三讀通過台灣兒少成長及未來帳戶條例，傳出府院黨高層擬不副署或聲請釋憲不執行。民眾黨主席黃國昌今天說，行政院放話將採取適當作為，意思就是民進黨打算毀憲亂政，賴清德總統認為只有他可以發錢，在野黨通過好的政策，「賴皇說不行，就是不行」。

立法院7月24日三讀通過台灣兒少成長及未來帳戶條例，行政院發言人李慧芝上周表示，收到三讀函文，依據我國憲法規定，提出施政方針及編列中央政府總預算，這些都是屬於行政院憲政職權，未來將依據憲法採取適當作為，恪守憲政責任。

黃國昌今天在臉書發文，立法院上周將三讀通過的台灣兒少成長及未來帳戶條例函文與咨文，送到行政院及總統府，咨請總統公布，行政院一如預期，以立法院逾越憲政分際為藉口，放話將採取適當作為，講白話文，就是民進黨又打算毀憲亂政，「清德宗不高興，所以就不公布三讀通過的法律、不爽施行台灣未來帳戶制。」

黃國昌說，賴總統蠻橫的行為，不只再次踐踏我國的民主憲政，更是直接剝奪孩子的權益，立法給予孩子每年6萬元成長津貼，還有滿18歲第一桶金的制度保障權益，因為他的蠻橫，都將化為泡影，取而代之的，是賴總統拿香跟拜，東施效顰，在缺乏法律授權的情況下，自行決定發錢，拒絕國會監督，對孩子也沒有制度保障。

黃國昌表示，這一切的原因，就是賴總統認為只有自己可以發錢，在野黨即使依法三讀通過好的政策，「他賴皇說不行，就是不行」，這次民進黨和賴總統的專制獨裁犧牲孩子，請問下一次，又要換成犧牲誰？

黃國昌 兒少 帳戶 政院 賴清德

延伸閱讀

兒少未來帳戶上路恐生變 政院稱將依據憲法採取適當作為

立院兒少帳戶三讀 政院證實收到咨文：將採取必要作為以維護憲政秩序

立院出招 藍白兒少帳戶行文請總統公布

獨／比政院版多311億！藍白兒少未來帳戶法案通過 立院今送總統府、行政院

相關新聞

慈濟10億疫苗詐騙案 王婉諭籲中央提對策、慈濟查疏漏

慈濟10.6億元疫苗採購詐騙風波引發各界關注，時代力量黨主席王婉諭今天到雲林輔選，被問及相關看法，她認為，中央對於詐騙猖獗危及國安應要有具體態度與對策；慈濟身為龐大公益團體，如何調整或檢視疏漏，跟社會大眾有個交待也很重要。

台中教師遭重傷 人本稱「應去了解學生」 葉元之批：站著講話不腰疼

台中一名教師日前遭有情緒障礙學生攻擊重傷。人本教育基金會表示，老師應去了解學生的壓力點和情緒反應，找出策略來幫孩子。國民黨立委葉元之表示，「仇師團體」真的是「站著講話不腰疼」，呼籲人本要不要把自辦學校的學費降到公立標準，再來對公立學校老師指點江山呢？

執政包袱地方扛 賴清德「中央直營」選戰模式藏雙面刃

民進黨全代會定調「福利國家」路線後，黨主席賴清德加快地方布局。從部會首長下鄉說明政策，到「行動中常會」走入地方，黨政人士觀察，民進黨2026選戰輪廓逐漸浮現：中央政策、行政團隊與地方候選人不再各自作戰，而是試圖綁成「中央地方一體化」的選戰模式。只是，中央與地方綁得愈緊，風險也愈難切割。黨內人士坦言，中央政策若獲得選民認同，自然能替地方候選人加分；一旦重大政策或爭議處理失當，中央包袱同樣可能一路往地方延燒...

莊競程稱當年秘密會議早知採購真相 蔣萬安反擊：3分之2資料都塗黑

慈濟基金會疫苗採購遭詐騙案，當年藍白陣營指中央「擋疫苗」說法掀論戰，民進黨前立委莊競程質疑，當時任立院衛環委員會召委的北市長蔣萬安，曾召開秘密會議，早知採購真相卻喊擋疫苗。蔣今天反擊，當年「秘密會議」提供的資料，三分之二都遮蔽、塗黑，包括採購數量、價格完全規避監督，且還要封存30年。

國民黨：國防預算年增1500億 卻怕每年400億無人機預算排擠社福？

明年度國防預算將突破1.1兆元，國民黨文傳會主委陳以信今表示，明年國防公務預算大幅增加超過1500億元，更加凸顯政府原先說平均每年400億元的無人機經費，納入年度預算將會排擠教育、社福等公共支出的說法站不住腳。

長崎原爆和平紀念典禮我國地位遭矮化 李逸洋抗議並拒絕出席

日本今天上午舉行長崎原爆和平紀念典禮，駐日代表李逸洋表示，長崎市政府將台灣代表座位安排於使節團區域外，刻意矮化台灣國格與地位，他及蔡明耀、周學佑二位公使皆未出席，改由福岡分處陳銘俊處長代表參加。李逸洋說，長崎市政府刻意否定台灣的國家地位，完全無視台灣的主權及尊嚴；長崎市政府錯誤決策已成為中國對台實施法律戰的執行工具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。