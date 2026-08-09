影／陳時中提慈濟疫苗被騙案 柯文哲：王八蛋 別把老百姓當白痴

慈濟採購疫苗受騙，時任衛福部長陳時中日前說，「當初做出不實指控的人，應該對社會有所道歉。」他說當年許多抹黑者，竟將政府的善意提醒扭曲為惡意阻擋，應該譴責。民眾黨創黨主席柯文哲今天到台中參加活動，被問到陳時中的說法時，柯文哲怒罵「王八蛋」，他說自己要罵的話都罵完了。

立法委員陳清龍山城服務處成立大會暨台灣民眾黨客家發展委員會山城服務處今天在東勢區辦揭牌儀式，民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌和台中市長盧秀燕等人到場。

記者提問柯文哲，採購疫苗，當時的衛福部長陳時中說明，沈伯洋也說準備參選的第一時間就是拜會陳時中，陳時中希望他延續政見，也提醒要注重選戰的這個抹黑跟造謠。還原買疫苗，也是挖出柯主席當年在北市府時期，有自編28億買疫苗，主席可否還原一下當時買疫苗的過程？

柯文哲說，他不喜歡用很強烈的字眼來批評啦，但是請大家回想一下，當時疫情發生的時候，民進黨中央政府，特別預算是8800億，結果要疫苗沒有疫苗，要口罩沒有口罩，要快篩沒有快篩。他說如果政府有錢，為什麼還要讓慈濟、鴻海，還有台積電去買疫苗？請大家先想一下這一點。

柯文哲表示，今天當時政府有錢，而且有更大的權力可以去買疫苗又不買，逼得大家走投無路，已經傷亡開始出現了，郭台銘跟證嚴法師才要出來奔走然後去買疫苗。今天你們再反過來嘲笑慈濟說你們被騙，他說再講什麼就是王八蛋。

他說政府如果買，很多事情就沒有了，不買要逼得大家走投無路，那去買了今天再出來嘲笑，嘲笑慈濟說被騙。他我說反正要罵的話都罵完了，老百姓都曉得都看在眼裡，民進黨不要拿這種事情，也不要把全台灣老百姓當白痴的時候。