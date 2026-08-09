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國民黨批陳時中事後諸葛奚落慈濟 質疑為何與詐騙嫌犯赴機場接疫苗？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
由永齡基金會、台積電和慈濟等民間單位購買輝瑞BNT疫苗，首批約93.2萬劑，在2021年9月2日運抵桃園機場。時任中央疫情指揮中心指揮官陳時中（中）、台積電慈善基金會董事長張淑芬（左四）、慈濟基金會執行長顏博文（右四）到場接機，右一為律師陳昱瑄。圖／中央流行疫情指揮中心提供
由永齡基金會、台積電和慈濟等民間單位購買輝瑞BNT疫苗，首批約93.2萬劑，在2021年9月2日運抵桃園機場。時任中央疫情指揮中心指揮官陳時中（中）、台積電慈善基金會董事長張淑芬（左四）、慈濟基金會執行長顏博文（右四）到場接機，右一為律師陳昱瑄。圖／中央流行疫情指揮中心提供

慈濟當年採購德國BNT新冠肺炎疫苗遭陳姓律師詐騙，遭檢起訴，反遭行政院政務委員陳時中奚落。國民黨文傳會主委陳以信今反批陳時中是事後諸葛，質疑如果當年就知陳姓律師是詐騙嫌犯？為何沒即時點名阻止？甚至還與詐騙嫌犯同赴機場接疫苗並合照助紂為虐？

陳以信批評，陳時中現在追究詐騙者、要求別人道歉，卻不敢面對最根本問題：當年如果政府有能力把疫苗買足，何須慈濟等民間團體出手幫忙？陳時中難道忘了自己才是當時掌握疫苗政策與政府把關責任的人嗎？

陳以信指出，正因當時疫苗供應不足，民間才抱著救人善意出手，慈濟更願意捐贈BNT給國人。如果不是政府當年沒能力滿足需求，也沒能力協助民間採購、替民間把關，最後怎會讓慈濟自行尋找管道，最後遭到詐騙？

陳以信質疑，涉案律師陳姓律師曾在台中市前市長林佳龍任內受聘為台中市政府法律扶助律師，之後又參與慈濟BNT採購。如果沒有綠營讓她累積信任與人脈，她未必能取得慈濟信任？尤其如果陳時中當年已知陳姓律師可能涉及詐騙，為何沒有點名阻止？甚至最後還與她一起在機場迎接疫苗抵台並合照？

陳以信質疑，陳時中當年是知情不報？還是不知情助紂為虐呢？不管哪一種，難道陳時中不用向慈濟道歉嗎？不用向眾多捐助善款的社會人士道歉嗎？

慈濟 陳時中 疫苗 詐騙 國民黨 BNT

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