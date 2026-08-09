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NCC業務卡關 進口審核本周授權

聯合報／ 記者蔡晉宇馬瑞璿／台北報導
ＮＣＣ內部統計，與民生生活息息相關的業務，總共有六大類、一百六十項業務難以辦理。 聯合報資料照
ＮＣＣ內部統計，與民生生活息息相關的業務，總共有六大類、一百六十項業務難以辦理。 聯合報資料照

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）一日起進入空窗期，連民眾從日本買音響寄回台灣都面臨被退貨，ＮＣＣ統計共有一百六十項業務無法辦理。據了解，ＮＣＣ建請行政院同意，先由單位主管代為決行辦理，行政院最晚擬於本周批核。

根據ＮＣＣ內部統計，與民生生活息息相關的業務，總共有六大類、一百六十項業務難以辦理。這六大類涵蓋「行動通訊業者基地台設備無法進口」、「警政、消防、醫療救護、海巡、交通、公用事業等專用電信電台無法新設或汰換」、「新飛機無法起飛、新船舶無法出港，既有飛機及船舶因無法汰換電台設備而無法出航」、「偏鄉、離島微波電台無法新設或汰換」、「國內廠商無法以研發、測試、加工、維修用途進口射頻器材」、「駐台外國機構及外國公司無法新設或汰換專用電信網路」。

率先受到影響的，就是從國外購買射頻器材的民眾，目前這些器材幾乎全數卡在海關，如果ＮＣＣ再不給予進口核准函，這些貨品恐怕就要退回海外。

民進黨立委林俊憲指出，電信管制射頻器材種類很多，大到無線電設備、小到藍牙耳機，若進口超過個人自用件數都需報請ＮＣＣ同意；電信管制射頻器材許可需要委員會用印，礙於沒有委員，現在僅能受理案件，無法核發核准證或核准函。去年ＮＣＣ平均每月申請案逾千件，目前有超過八十件進口核准證、四件核准函無法核發，人事案卡關愈久就愈多人受害。

據悉，ＮＣＣ已向行政院表達，在不涉及委員會保留事項的前提下，對於目前無法核准的案件，建請行政院同意按「授權內部單位辦理事項作業要點」，先行由單位主管代為決行辦理。

政院人士舉例，在缺乏ＮＣＣ委員會決議情況下，目前無法核准的案件類別包含，第一級電信管制射頻器材，例如基地台設備、廣播電台發射機等；第二級電信管制射頻器材（WiFi、藍牙）郵寄三件以上的終端設備、低功率射頻器材；以及電信管制射頻器材使用計畫的核准。

NCC 行動通訊 行政院

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