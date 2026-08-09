慈濟買疫苗被詐…柯批綠不要臉 蔣轟政府洗人民記憶

慈濟爆出採購ＢＮＴ疫苗遭律師詐騙十點六億元，當時的中央防疫指揮中心指揮官陳時中及民進黨人士，連日來抨擊前後任台北市長柯文哲及蔣萬安，要求他們道歉。民眾黨創黨主席柯文哲昨赴新竹輔選時，受訪時怒批「民進黨政府還有陳時中，真的是不要臉。完全沒有天良、沒有良心。」蔣萬安則說，人民的記憶不會被洗掉。

柯文哲指出，當年防疫特別預算有八千四百億元，結果要口罩沒口罩、要快篩沒快篩、要疫苗沒疫苗，到最後連藥物都供應不足，防疫旅館也不足；政府編了八千四百億元，自己不買疫苗，逼到鴻海創辦人郭台銘和慈濟創辦人證嚴法師要跳到第一線購買疫苗。

柯文哲說，今天政府不做事，逼得民間走投無路幫忙找疫苗，那現在再來嘲笑說「哦！你們被騙了」，沾沾自喜在打什麼，實在有夠不要臉。

財信傳媒董事長謝金河則挺陳時中付出一切，認為很多人「忘了當下的大不易，甚至顛倒黑白，令人痛心」，批蔣萬安所謂「當時政府買夠疫苗，民間就不用採購」的說法有失公允。

蔣萬安昨回應，首先要感謝民間團體和企業在疫情期間集資採購疫苗讓國人施打，此外要感謝當時在第一線守護人民生命健康安全的醫護人員。

話鋒一轉，他說，今天有些人要洗人民的記憶，記憶是不會被洗掉的；尤其是政府當時阻擋疫苗、為特定疫苗業者講話，人民想打疫苗搶不到的慘痛經過，包括3+11、當時說萬華是破口這些慘痛記憶，人民是不會忘記的。