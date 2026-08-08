父逝後首次陪母親過父親節 柯文哲：有些事情不能等、好好陪伴身邊人

今天是父親節，民眾黨前主席柯文哲在臉書發文，今天是他父親過世後，第一次跟媽媽一起過父親節。他回顧去年父親節，爸爸已經過世，但他無法陪在媽媽身邊，也讓他學到，有些事情真的不能等，身邊重要的人要好好陪伴。

柯文哲因京華城案遭羈押禁見，去年2月時，柯父柯承發因癌症四期病逝，柯於父親過世前30小時才完成探視，而依規定提出申請返家僅能一次，且不能超過24小時或過夜。因此，2月17日柯父臨終時，柯文哲在看守所，隔日才從律師口中得知訊息，未能陪伴柯父走完最後一刻。

柯文哲今發文表示，今天是父親節，也是爸爸過世後，他第一次和媽媽一起度過父親節；去年父親節，爸爸已經不在了，但那時他沒辦法陪在媽媽身邊，這兩天他都待在新竹陪陪媽媽。結果媽媽還是老樣子，一直覺得他的工作比較重要，吃完早餐就開始趕他出門去上班。

柯文哲說，其實人生就是這樣，很多事情總以為還有明天可以去完成，但真正重要的人，不一定永遠都在。爸爸不在之後，他才更明白，有些事情真的不能等。當然，該承擔的責任要扛起來，該努力的工作要做好，但身邊重要的人，也要記得好好陪伴，這也是爸爸留給他最重要的一課。