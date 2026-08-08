外交部：史瓦帝尼總理訪台成果豐碩 深化兩國邦誼

外交部今天表示，非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素結束訪台行程，這次是戴羅素2023年11月就任總理後第2度訪台，他數度重申台史邦交穩固，強調史國極為重視與台灣長期以來的友誼，將積極尋求台史更多合作契機。

外交部發布新聞稿指出，戴羅素（Russell Dlamini）訪團順利結束訪問行程，昨天晚間搭機離台，外交部政務次長吳志中代表政府送機。

外交部說，戴羅素此次訪台出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」代表史國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）發表專題演講，也晉見總統賴清德，並接受外交部長林佳龍設宴款待。

外交部提及，戴羅素訪台期間數度重申台史邦交穩固，強調史國政府與人民極為重視與台灣長期以來的友誼，同時感謝台灣在公衛醫療、農業、教育、經貿、職訓、數位轉型、青年及婦女賦權與觀光等各領域協助史國發展。

外交部表示，戴羅素此行也拜會台灣重要金融機構、資訊科技企業及綠能科技基地等單位，積極尋求台史雙方在金融交流、科技創新、綠能永續及產業升級上的更多合作契機。

外交部提到，史國自1968年獨立之初即與台灣建立正式外交關係，兩國邦誼堅若磐石，迄今已邁入第58年。台灣政府將與史國持續攜手前行，在堅實的合作基礎上持續推動雙邊關係升級，並拓展多元領域的夥伴計畫，為兩國人民創造更多福祉與繁榮。