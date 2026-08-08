林佳龍：熊本震災台灣捐款已逾2億 台日情誼深厚

中聯油脂被驗出苯駢芘超標的諸多疑雲未解，源春製油廠代工苦茶油也爆苯駢芘超標，與民眾日常生活息息相關的食安問題一波又一波，主管食安的衛福部事前未能預防、事發後無法快速查明問題源頭與真相；如今再爆出台糖公司5月分就查覺中聯油脂的油原有問題，就算台糖沒有通報義務，但中央政府不思考如何補漏洞，卻先顧著護衛台糖，對責任追究則打「抗中牌」，都是台中、中國大陸的錯，盡把全民食安問題當政治操作。

2026-08-08 17:43