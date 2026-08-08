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林佳龍：熊本震災台灣捐款已逾2億 台日情誼深厚

中央社／ 台北8日電

外交部今天表示，外交部長林佳龍接見日本戰略研究論壇暨福和會訪問團時指出，0728熊本震災後，台灣社會持續關注災區重建，迄今累計捐款超過新台幣2億元，充分展現台灣對日本的深厚情誼。

外交部發布新聞稿，林佳龍昨天接見日本戰略研究論壇暨福和會訪賓，包含前防衛大臣小野寺五典眾議員、自民黨總務會長有村治子參議員、前法務大臣山下貴司眾議員、眾議員大塚拓、眾議員鹿嶋祐介、日本戰略研究論壇（JFSS）副會長島田和久、福和會終身榮譽理事長林逸民國策顧問等。

林佳龍表示，熊本震災後，台灣社會持續關注災區重建，外交部立即設立捐款專戶，迄今累計捐款逾1萬5000筆，超過新台幣2億元，尚不含台積電等企業捐助，充分展現台灣對日本的深厚情誼。小野寺五典對此表示感謝。

外交部說，日本戰略研究論壇及福和會長期關注印太區域情勢與緊急情勢應處，此次首度在台邀集日本國會議員與台日美專家進行政策模擬，充分展現各方對維護區域和平穩定的高度重視，將有助深化台日美夥伴合作及經驗交流，共同為印太區域和平穩定貢獻力量。

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