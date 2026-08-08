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接待美智庫 徐國勇談藍綠兩岸路線盼速審無人機條例

中央社／ 台北8日電

民進黨秘書長徐國勇表示，民進黨主張台灣未來由2300萬台灣人民共同決定，國民黨重提「和平統一論述」，兩黨對台灣未來發展方向南轅北轍；他指出，無人機特別條例草案仍待立法院朝野協商，但民進黨守護台灣安全與區域穩定的決心，不會因國會僵局動搖。

民進黨今天發布新聞稿指出，徐國勇7日由立法委員陳冠廷及郭昱晴陪同，於黨中央接待美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）訪團。

徐國勇表示，他於7月中旬訪美返台後，民進黨與國民黨相繼召開全國黨代表大會。民進黨全代會上，兼任民進黨主席的總統賴清德再次強調，台灣民主得來不易，台灣的未來必須由2300萬台灣人民共同決定。

徐國勇說，國民黨全代會後，有中央評議委員公開主張應「研議和平統一論述」，國民黨智庫則回應，「和平統一是國家未來方向，也是本黨黨章的規定」，這顯示藍綠兩黨對台灣未來發展方向的主張，可謂南轅北轍。

徐國勇提及，台灣日前正式展開一年一度漢光演習，首度導入美軍「反向簡報」概念，強化上下指揮及執行層面與民主夥伴的溝通，同時擴大後備動員及無人機攻防演練，持續提升台灣因應未來挑戰的能力。

他指出，在漢光演習期間，各地也將同步實施由中央政府、地方政府及民間共同參與的「城鎮韌性演習」，透過緊急疏散等情境模擬，驗證台灣面對空襲及複合式威脅時的整體應變能力。

針對外界關心的無人機特別條例草案，徐國勇表示，這項法案在立法院受到阻擋，目前仍待朝野協商；不過，民進黨守護台灣安全與區域穩定的決心，不會因為國會僵局而有所動搖。

陳冠廷表示，過去2年來，台灣社會花費大量時間討論國防預算，呼籲在野黨回應民眾期待，儘速通過仍待黨團協商的無人機草案，才有更多心力深化台灣外交上與民主國家間的合作，拓展民主夥伴國家之間的溝通橋梁。

郭昱晴指出，提升台灣自我防衛能力是執政黨的重要責任，雖然朝野在預算及相關政策立場上存在不同意見，但維護台海和平穩定應是超越黨派的共同目標。

徐國勇 智庫 藍綠 無人機

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