慈濟買BNT遭騙爆爭議！柯文哲痛批民進黨、陳時中：不要臉沒良心

慈濟爆出當年採購BNT疫苗遭無良律師詐騙10.6億元，當時的中央防疫指揮中心指揮官陳時中及民進黨人士，連日來反擊、要求前後任的台北市長柯文哲、蔣萬安等人道歉；對此，柯文哲今天受訪時怒批民進黨政府及陳時中「不要臉」。

柯文哲今天到新竹市中央市場輔選民眾黨籍的市議員參選人，接受聯訪時直言「民進黨政府還有陳時中，真的是不要臉！完全沒有天良、沒有良心！」

柯文哲指出，當年防疫特別預算有8400億元，結果要口罩沒口罩、要快篩沒快篩、要疫苗沒疫苗，到最後連藥物都供應不足，防疫旅館也不足，政府編了8400億元，相信以政府的能量，一定比鴻海、台積電、慈濟都更強，政府自己不買疫苗，逼到郭台銘、證嚴法師要跳到第一線來購買疫苗。

柯文哲說，政府如果自己買得到疫苗，如今會發生這些事情嗎？今天政府不做事，逼得民間走投無路幫忙找疫苗，那政府現在再來嘲笑他們說：「哦！你們被騙了！」沾沾自喜在打什麼？實在有夠不要臉！