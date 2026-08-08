羅世宏再批梁文傑：民主台灣數位治理 幾時淪落到把中國當及格標準？

中正大學傳播系教授羅世宏近日和陸委會副主委梁文傑在網路上交換意見，他今天再度在臉書表示，民主台灣的數位治理，幾時淪落到把中國的所作所為當作及格標準？

羅世宏日前評論關於陸委會封鎖「台青e家」網站，並對梁文傑有所質疑；梁文傑也在社群媒體回覆，「如果國台辦覺得我們封鎖他們的網站不開心，歡迎來台灣法院提告，我也會同時提告，他們把我們台灣所有的網站都封鎖了。」

羅世宏今天表示，封網真正限制的，是台灣境內人民行使資訊接收自由，拿封網手段報復北京，打的卻是自家國民的資訊人權，形同把自己孩子揍一頓，只為了讓對面的大人看見自己夠兇狠。

羅世宏指出，中國的封鎖權力不受法律節制，出自中共黨的意志；台灣政府的權力必須來自立法院通過的法律，接受監督、接受問責、接受法院審查。把兩種性質截然不同的權力放在同一個天平上比較，等於承認台灣政府和北京當局一樣，可以憑意志行事，無需交代理由。

羅世宏說，中國封鎖台灣網站，不能成為台灣政府封鎖中國網站的法律授權。行政機關的權力來自法律，不來自北京，更不來自「你封我、我封你」的報復邏輯，憲政主義最基本的常識正在於此。

羅世宏表示，需要回答的問題，從頭到尾只有幾個，「兩岸人民關係條例」哪一條授權政府命令電信業者停止DNS解析？決定封鎖的行政程序是什麼，誰核定、誰把關？比例原則要求的最小侵害手段，為什麼完全被略過不談？

羅世宏指出，比例原則第一關要問的其實更基本，這個手段有沒有用？VPN翻牆幾秒鐘就能繞過DNS封鎖，真正想接觸這個網站的人一個都攔不住，反而讓原本沒注意到的人多了一個好奇的理由去搜尋、去點閱，封鎖不但擋不住訊息，還等於免費幫對方打了一輪廣告。

羅世宏說，一句「他們也封鎖我們」，回答不了任何一題，甚至稱不上是回答，只是把問題丟回去，假裝法律程序根本不存在。民主台灣面對中國威權，若是把自己的治理標準向中國看齊，那才真正值得整個社會警覺。

羅世宏表示，台灣要抵抗的，是中國那套不受節制的威權治理本身；把它的手段學起來當作自己的工具，賠上的是自己國民的資訊自由，而且換來的還是一個連目的都達不到的失敗政策。