今年度總預算將三輪協商 許宇甄：保留案仍有縮減空間50

115年度中央政府總預算案審議預計下周將進行第三輪協商。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，總預算經過兩輪黨團協商，目前保留的案子不代表最後都一定會刪減或凍結，而是仍有許多政策內容、預算用途需要行政部門進一步對外說明。立法院長韓國瑜預計下周召集第三輪協商，當然還有進一步縮減保留案件的空間。

許宇甄提醒，關鍵不只是立法院願不願意讓步，更要看行政部門願不願意利用這段時間，主動與各黨團、提案委員充分溝通。委員提出刪減、凍結或保留，一定有其監督理由；如果行政機關認為預算確有必要，就應該把完整資料、政策效益與執行需求攤開來說清楚，用專業與誠意爭取支持，而不是把國會監督一概貼上杯葛標籤。

許宇甄強調，預算協商是雙向的，行政部門不要隱瞞資訊、不要剛愎自用，更不要把政治攻防擺在政策溝通之前。只要說明充分、理由合理，國民黨團對於真正攸關民生、國家安全及政府正常運作的必要預算，都會理性審查。

許宇甄最後指出，至於總預算通過時程，希望第三輪協商能大幅收斂爭議，朝儘速完成協商、進入院會表決的方向努力。