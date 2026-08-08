陸藉颱風「交管」台海船舶 王定宇批無知又無良：演一場無用政治大戲

中國大陸海事局公告，受到颱風白海豚影響，對經過台灣海峽南口北上船舶實施交通管制。民進黨立委王定宇批，中國政府這種做法簡直是無知又無良，不去思考怎麼防颱、幫助中國人民，反而要利用颱風，演一場毫無用處的政治大戲；且面對國際社會規範，毫無遵守的無知政府，「誰跟中國同一國誰倒霉。」

王定宇今表示，正當颱風白海豚，進逼台灣北側往中國大陸過去時，沒有想到中國政府不防颱，反而宣布，因為颱風來襲，所以要管制台灣海峽的交通，中國政府這種做法簡直是無知又無良。

王定宇說，無知的部分是，全世界國際規範都知道中華人民共和國對台灣海峽毫無管轄權，颱風來襲交通的管制，關中國政府什麼事？利用颱風的時機假裝演一齣管制台灣海峽的交通，這根本是自吹自擂演的假戲而已。這簡直是漠視國際規範，對於國際對台灣海峽的地位，毫無認識，因此中國政府的管制說辭是貽笑大方，毫無用處。

無良的部分，王定宇說，是這幾次颱風都造成中國重大的水災跟災害，中國人民面對天災水深火熱，中國政府不去思考怎麼防颱、不去思考怎麼幫助中國的人民，反而要利用這個颱風來襲，演一個毫無用處的政治大戲，那這叫做無良。

王定宇強調，一個對自己人民面對天災毫無良心的政府，面對國際社會的規範，毫無遵守的無知政府，只能說中華人民共和國這麼大的國家，怎麼連一點素質都沒有，還是那句老話，誰跟中國同一國，誰倒霉。