NCC空窗期 政院最晚下周授權單位主管決行藍牙器材等審核業務

國家通訊傳播委員會（NCC）自8月1日起進入無委員的空窗期，影響民眾進口通訊相關產品過證審核。為避免類似事件再發生，據了解，NCC建請行政院同意按「授權內部單位辦理事項作業要點」，先行由單位主管代為決行辦理，行政院最晚擬於下周批核。

日前有民眾在社群發文，指在日本購買音響寄回台灣，3件以上商品同列一張進口提單，卻被告知NCC沒有委員可過證，貨品恐要退回日本；NCC曾在5日解釋，主要是無委員在任，因此無法辦理藍牙器材等進口核准函。

為避免類似情況不斷發生，據了解，NCC已向行政院表達，在不涉及「委員會保留事項」的前提下，對於目前無法核准的案件，例如一，郵寄3件以上第二級電信管制射頻器材如WiFi或藍牙等終端設備；二，依分層負責明細表可授權單位主管決行的案件，建請行政院同意按「授權內部單位辦理事項作業要點」，先行由單位主管代為決行辦理。

政院人士指出，政院最晚會在下周批核，使國家運作不至於受到立法院審查人事案進度影響。

政院人士表示，因NCC委員出缺，在缺乏委員會決議情況下，NCC目前無法核准的案件類別，包含一，第一級電信管制射頻器材，例如基地台設備、廣播電台發射機等；二，第二級電信管制射頻器材（WiFi、藍牙）郵寄3件以上的終端設備、低功率射頻器材；三，電信管制射頻器材使用計劃的核准。