電信射頻器材卡海關 林俊憲：NCC卡越久越多人受害

國家通訊傳播委員會（NCC）8月1日起因無委員在任進入空窗期，有民眾反映，電信管制射頻器材因無法獲得許可，全部卡在海關。民進黨立委林俊憲今天表示，目前短短一周已有82件進口核准證、4件核准函無法核發，人事案可以有不同立場，但不該讓企業和民眾替政治僵局埋單。

林俊憲指出，日前有一家上市公司因為NCC人事案卡關，拿不到電信管制射頻器材進口核准許可，導致公司整批貨品卡在海關，每天都得支付龐大倉儲費用，網路上也陸續有人反映類似的狀況，他調查後發現，7月31日至今短短一周已經有82件進口核准證、4件核准函無法核發。

林俊憲說，目前狀況是NCC委員卸任後沒有任何一位委員，行政院已經提出人選，各黨團正在對人選提問中，接下來還要經過公聽會、委員會審查，最後到院會投票同意與否，委員才能就任，但電信管制射頻器材許可需要委員會用印，現在沒有委員，僅能受理案件，就無法核發核准證或核准函。

林俊憲表示，電信管制射頻器材種類很多，大到無線電設備、小到藍牙耳機，如果進口超過個人自用件數，都需要報請NCC同意，去年NCC一共核發1萬3500件核准證、190件公文核准函，平均每月超過1000件申請案，人事案卡關越久，只會有越多人受害，NCC人事案卡住看似只是政治攻防，實際上影響的卻是每天正常做生意的廠商、等待貨物的消費者，以及整體產業運作。